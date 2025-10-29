3因素加持 9月景氣穩定轉熱絡

最近一年國發會景氣燈號表

〔記者吳欣恬／台北報導〕AI（人工智慧）需求熱絡、消費性電子新品備貨效應，加上美國聯準會（Fed）降息，三大因素推升九月景氣對策信號綜合判斷分數較八月上修值三十一分再增加四分，景氣燈號由綠燈轉呈黃紅燈，象徵景氣從穩定轉向熱絡。

國發會九月景氣對策信號綜合判斷分數為三十五分，較上月增加四分。九項構成項目中，股價指數轉呈黃紅燈、製造業銷售量指數轉呈紅燈，各增加一分，批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，增加兩分；其餘六項燈號維持不變。

請繼續往下閱讀...

國發會經發處處長陳美菊分析，一舉增加四分，主要有三大因素，首先是AI高效能運算與雲端服務的需求還是在增加，其次是消費性電子新品備貨效應，以及美國聯準會降息帶動台股上揚。

陳美菊表示，從川普今年初上任以來，持續緩步下滑的領先指標，九月經過回溯修正後呈現微幅上升。她說明，之前持續下滑的原因是受到美國關稅政策不確定，影響外銷訂單、建築物開工樓地板面積以及製造業營業氣候測驗點等構成項目的表現；但到了近二個月，外銷訂單和營業氣候測驗點同步上揚，主因在於台灣半導體出口在美國二三二條款未底定前，都還是免關稅，加上AI需求增加。但因回穩僅二個月，後續發展仍待持續觀察。

她另提到，政府普發現金一萬元，應會較明顯反映在十二月的內需消費表現上；而近期股市創高挹注國人財富效果，加以今年第四季節慶假期增加，以及政府推動普發現金、延長汽機車汰舊換新貨物稅減徵及節能家電補助，將有助活絡民間消費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法