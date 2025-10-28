財經青紅燈》今年台股IPO案藏玄機

台股頻創新高，帶動整個IPO（初次上市）市場也熱鬧不已，光是證交所今年主板含創新板，就已經有34家公司送件，櫃買也有30件。（記者陳永吉攝）

台股頻創新高，帶動整個IPO（初次上市）市場也熱鬧不已，光是證交所今年主板含創新板，就已經有34家公司送件，櫃買也有30件，由於每年最後兩個月都有不少公司趕送件，預期證交所跟櫃買要達成年度目標不是難事。

不過看兩大單位今年的IPO案，似乎暗藏玄機。以證交所來說，截至昨日為止，今年已有7家公司以科技事業申請上市，所謂科技事業上市，就是資本額不用到一般事業要求的6億元門檻，只要3億元、且拿到中央目的事業主管機關出具的明確意見書即可，這在往年，大多一年只有5家公司拿科技事業申請上市，而今年，據了解年底前大概還有2、3家公司會拿科技事業申請上市，等於今年以科技事業申請上市的公司就比往年多一倍。

而今年已有9家公司申請創新板上市，由於創新板以市值而非以資本額設定門檻，也沒有要求獲利，但須有創新條件，其中有一家富田電機上週剛通過審查，但一家媒體用37年老牌企業形容這家專做馬達的公司，道盡創新板尋求案源的困難。

在櫃買，這個月有一家公司送件申請上櫃，特別的是，它是來自證交所創新板的億而得-創（6423），其實現在創新板的交易條件要拉到跟主板相同一事，市場大多知道，而這家公司會選擇跳離證交所改道去櫃買，也讓市場嘖嘖稱奇。

證交所跟櫃買組成資本市場服務團，共同到海外招商，某個曾參加招商大會的會計師形容，每場活動都看到兩大主管機關私下較勁，證交所有派人的桌次，櫃買不會缺席，證交所對廠商說，如果要申請主板條件不夠，可以拿科技事業或選擇創新板上市，當然櫃買也不甘示弱，說明自家優勢，雙方都在拉客戶，競爭相當白熱化。

台灣資本市場被形容有多層次板塊，其實界線越來越模糊，也造成兩大機構檯面下暗潮洶湧，有競爭，是好事，但無謂且刀光劍影的競爭，就不是什麼好事了！（陳永吉）

