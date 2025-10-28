聯發科法說會倒數 外資提前送暖

IC設計龍頭聯發科將在31日召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）將在31日召開法說會，因聯發科首個AI ASIC（客製化晶片）專案延後雜音不斷，影響明年營運成長力道，多家外資陸續調降評等與目標價，聯發科股價表現相對大盤疲弱；不過亞系外資在其法說會前夕出具最新報告送暖，指出聯發科的Google AI ASIC專案已完成最終設計，預計2026年底進入量產，並於2027年對營收做出明顯貢獻，該專案可展現聯發科的ASIC實力，有助未來爭取更多訂單，維持聯發科「超越大盤」評等，目標價1680元。

亞系外資指出，聯發科第三季營收優於市場預期，主要受智慧型手機出貨回升與旗艦晶片天璣9500提前發酵帶動，隨著更多搭載天璣9500的高階智慧型手機在第四季陸續上市，聯發科有望於2026年持續擴大高階市場滲透率；不過，台積電（2330）自2026年第一季起調漲先進製程報價，以支應其產能擴張與維持毛利率，聯發科高階智慧型手機系統單晶片（SoC）將面臨毛利壓力，預估從2026年起的晶片製造成本將上升。

