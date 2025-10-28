台達電印度擴廠 新智慧產能同步上線

台達電坦米爾那都邦克里希納吉里廠區啟動擴建工程，同步啟用全新智慧製造產線。（台達電提供）

為全球供應鏈注入更高效率的工業自動化能量

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）積極強化印度產能，旗下位於坦米爾那都邦克里希納吉里廠區啟動擴建工程，同步啟用全新的智慧製造產線，象徵集團逐步深化「印度製造」戰略，目標為全球供應鏈注入更高效率的工業自動化能量。

台達電全球事業營運執行副總裁尹鏇博指出，克里希納吉里廠自2020年設立以來，已成為集團全球製造體系中的關鍵據點，此次擴建代表公司長期落實「印度製造」政策的承諾。公司將持續強化當地生產與人力環境，打造安全且充滿活力的工作與生活生態，以確保員工與企業共同成長。

請繼續往下閱讀...

台達電印度區總裁林正彬表示，此次新啟用的智慧製造產線，也將推動在地技能培訓與產業升級，使印度成為台達電全球智慧製造與永續發展的重要據點。

台達電統計，截至今年第三季底，克里希納吉里園區占地約95英畝（38萬4446平方公尺），員工總數超過3800人，現有四棟大型廠房，主要生產高效率電源供應器、直流無刷風扇、通訊電源系統、工業自動化設備、資料中心基礎設施及電動交通解決方案。未來新增的兩棟廠房將進一步擴充相關產品線的產能，服務印度內需與海外市場。

生產效率最高提升95％

台達電此次新啟用的智慧產線採用自有的管理技術，導入六軸關節機器人、四軸機器人、伺服控制系統、可程式邏輯控制器與工業網路交換器，能自動完成產線切換並即時協調生產資料與物料物流，使生產效率最高可提升達95%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法