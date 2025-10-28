台股看回不回又過高 本週注意AI股財報

台股昨日盤中一度突破2萬8千點大關，最高來到2萬8196.33點，再創歷史新高。（中央社）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國公布9月CPI（消費者物價指數）略低於市場預期的影響，上週五美股勁揚，日韓股開盤大漲創新高，帶動台股昨日盤中一度突破2萬8千點大關，最高來到2萬8196.33點，再創歷史新高，包括被動元件、記憶體、載板、PCB（印刷電路板）、封測、伺服器零組件等，各族群內個股漲勢相對整齊，終場加權指數大漲461.37點、收在27993.63點再創收盤價新高，成交量5642.94億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，目前台股帶量多頭排列，且整體表現為有基之彈，受惠於人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續熱絡，9月外銷訂單連八紅，不僅創單月新高，經濟部更預估第四季受惠AI需求持續強勁，全年外銷接單有望突破2021年的最高紀錄。

他認為，美股進入超級財報週，相關國際龍頭大廠的展望與營運表現，將牽動台廠相關供應鏈的表現，也將成為市場發展的風向球，若國際龍頭大廠如微軟、Google、Meta、亞馬遜、蘋果等繳出亮眼成績單，有望成為持續推升台股多頭的有利支撐。

短線過熱 布局低位階個股

野村投信也表示，雖台股短線出現技術性過熱與評價偏高，但籌碼面穩健、外資回補與AI供應鏈展望亮眼，若全球流動性續鬆、AI投資持續擴大，台股將維持「震盪偏多」格局，預估AI應用擴張與第四季旺季行情加持，建議可關注晶圓代工、AI伺服器、散熱、電源供應、記憶體、PCB、IC設計等族群。

元大投顧分析，目前盤面上，短線市場聚焦在被動元件、記憶體兩大板塊，若族群漲勢具備連貫性，多檔標的擁有比價行情，可篩選低位階個股分批進場，高位階標的則可參考技術面短線操作。

