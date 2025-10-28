中信反毒基金會10年有成 毒癮者再犯減半

行政院政務委員林明昕（中）、法務部長鄭銘謙（右三）、衛福部常務次長莊人祥（右二）、中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒（左三）、美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）執行長Carson Fox（左二）及美國緝毒署教育基金會董事Thomas M. Harrigan（左一），共同參與「2025《台灣司法毒品處遇論壇》邁向整合的時代」國際論壇。（中信反毒基金會提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國信託反毒教育基金會自二〇一八年起攜手產官學界辦理國際研討會，今年更轉型為論壇形式，透過分組工作坊的交流討論，為台灣毒品實務政策尋找最佳解方。根據法務部最新統計，台灣毒品新生人口數從二〇一五年一萬七千多人、至二〇二四年底大幅下降至八千九百人，施用一、二級毒品的藥癮者再犯率也由四十四．三％下降至二十三％，顯見毒品防制工作，不管在預防教育或者降低再犯兩個面向，都有了顯著成果。

中信反毒教育基金會二十七日再度攜手法務部、衛福部、台灣毒品處遇政策研究學會、美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）及美國司法部緝毒署教育基金會（DEAEF）共同舉辦「二〇二五《台灣司法毒品處遇論壇》邁向整合的時代」。

行政院政委林明昕特別感謝中信反毒教育基金會辜仲諒董事長，長期支持國際論壇的舉辦，通過台美的交流及台灣實務專家的報告，可以促進行政院反毒行動綱領精緻化與具體政策推進的參考，本次論壇更是一年一度台灣毒品防制專家學者的重要交流平台，希望藉由定期的交流討論，能為台灣在實務運作上遇到的挑戰，尋找最佳解方。

基金會董事長辜仲諒表示，基金會最初從毒品防制的最前端「預防教育」著手，透過與美國司法部緝毒署教育基金會（DEAEF）合作，引進新式的反毒知識教育；逐步擴大到「毒品治療處遇」的領域，與美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）」合作，一共辦理六屆的研討會；今年更擴大規模，轉型成更具聚焦的實務論壇，透過工作坊形式，讓更多專家學者有機會可針對一線實際工作經驗進行分享與討論。

