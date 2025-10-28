接掌工研院 張培仁：凝聚專才、深耕台灣、布局全球

工研院卸任院長劉文雄（左）將印信交接給新任院長張培仁（右），並由經濟部次長何晉滄監交。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕工研院昨日舉辦院長布達暨交接典禮，新任院長張培仁致詞表示，創新是台灣產業發展的關鍵動能，面對全球局勢變化與科技快速演進，工研院將以「整合跨域創新」為核心策略，持續發揮影響力，成為政府最信任的產業智庫與產業最堅強的技術夥伴。

整合跨域創新 做產業最堅強夥伴

他指出，未來工研院將聚焦三大方向，首先是「凝聚專才」，整合產學研能量，並依各產業需求及全球競爭態勢推動技術發展，發展前瞻及關鍵技術，協助台灣在全球科技競賽中占得先機。

第二是「深耕台灣」，以創新驅動產業轉型，提升國家整體競爭力，包括協助政府擬定產業發展策略、確保高科技產業競爭優勢，以及輔導中小傳統企業升級轉型。

第三是「布局全球」，運用工研院在國際的據點，結合台灣的研發能量，對接國際資源，提升台灣在全球的能見度，並持續協助政府經貿合作、協助產業布局全球，促進產品行銷全世界。

典禮由工研院董事長吳政忠主持，經濟部政務次長何晉滄監交，產業界諸多工研院院士及歷任院長也出席，共同見證這項象徵傳承的重要時刻。吳政忠肯定張培仁深具領導力，是兼具政策及國際視野的科技管理人才，期許肩負起帶領工研院以科技實力發揮影響力，再創高峰的重要使命；同時也感謝前院長劉文雄帶領工研院聚焦市場導向的研發，積極協助產業轉型升級的貢獻。

張培仁為台灣大學土木工程學士、美國康乃爾大學理論及應用力學博士，為科技政策與研發管理專家，曾任行政院科技顧問組副執行秘書、中華民國微系統暨奈米科技協會理事長、台灣大學主任秘書、工研院副院長、台灣大學創新設計學院D-School院長等職。

