九月建築貸款餘額 近9年首見負成長

九月建築貸款餘額三兆四三一一億元，連續三個月下滑，較去年同期減少近百億元，年增率轉負，為近九年首見。（資料照）

打炒房效益顯現 國銀房貸餘額年增率5.43％ 兩年來新低

〔記者陳梅英／台北報導〕政府打房效益顯現，房市正在「軟著陸」。根據中央銀行統計，九月國銀房貸餘額十一兆四四九二億元，雖續創新高，但年增率五．四三％為兩年來新低；建築貸款餘額三兆四三一一億元，連續三個月下滑，較去年同期減少近百億元，年增率轉負，為近九年首見。

央行官員表示，房貸餘額成長趨緩，與房市交易量縮、房價趨緩有關。二〇二〇年底以來，央行共祭出七波選擇性信用管制措施，加上去年啟動國銀自主總量管制，使先前房市過熱情況逐漸獲得控制，今年以來房市出現降溫情況。

六都買賣移轉續探底 九月僅一．六萬棟

根據統計，九月六都買賣移轉棟數持續探底、僅一．六萬棟，今年以來累計十五．二萬棟、年減二十七．九％，為有紀錄以來第四低。而台灣銀行等五大銀行九月新增房貸金額僅五〇五億元，也創下兩年半新低。

從信義房屋的房價指數來看，大台北地區房價指數從今年七月以來已轉為年減；政大永慶即時房價指數也顯示，全台房價指數不僅連續兩季下跌，年增率亦同步轉負。

至於房價是否已正式反轉？央行官員傾向保守看待，認為還須再觀察，只能說房價漲勢已經趨緩，隨著房市交易量萎縮，整體房市進入調整階段，呈軟著陸態勢，這也是各界所樂見。

另外，建築貸款餘額九月續降至三兆四三一一億元，已連三月衰退，與去年同期相比，年減〇．三七％，上次年增率為負數發生在二〇一六年十一月。

官員表示，建築貸款延續過去四年多來的趨勢，一路往下，反映建商對於房市仍保守謹慎態度。至於近期市場傳出零星建商倒閉案件，官員表示，市場上有不少是「一案公司」，並未見到建商倒閉潮情況出現。

