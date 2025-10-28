居高思危 台股創高、買股信心反跌

投資股票信心指數下跌，反映民眾「居高思危」審慎評估股市可能有下修空間。（中央社）

〔記者廖家寧／台北報導〕台股昨盤中站上二萬八千點再創新高，但十月消費者信心指數（CCI）的投資股票信心指標卻大跌逾十五點，連帶十月CCI微幅下跌。中央大學經濟學系教授吳大任分析，投資股票信心指數下跌，反映民眾「居高思危」審慎評估股市可能有下修空間。

中央大學台經中心昨公布十月消費者信心指數六十三．九六點、月減〇．七三點。分項指標中，國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、購買耐久性財貨、物價水準等五項，今年四月以來逐月下降，十月終於止跌、微幅回升一至二點。

十月唯一下降的分項指標為投資股票信心指數，「未來半年投資股票時機」為三十六．五二點、月減十五．一六點。吳大任表示，買股信心指數下跌與台股表現亮眼有很大反差，反映民眾「居高思危」思維，不少民眾在幾次股市波動後觀察高點潛藏下修空間，因此審慎評估追高風險。

吳大任表示，關稅最終稅率、二三二條款調查尚未定案，經濟不確定因素仍在；不過，民眾感受上的衝擊不像想像中那麼大，台灣出口亮眼、台股創高，不少家庭在股市也賺錢，加上汽機車貨物稅減徵、美製車進口關稅調降等利多，也讓民眾在未來半年購買汽車等耐久財的信心逐漸穩定。

