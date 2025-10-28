休兵延續非突破 分析師憂有變數

美中吉隆坡貿易談判達成的貿易架構，為美國總統川普與中國國家主席習近平簽署協議奠定基礎。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美中吉隆坡貿易談判達成的貿易架構，為美國總統川普與中國國家主席習近平簽署協議奠定基礎，川普昨表示，「我認為我們將帶著協議而歸」。野村控股亞太股票策略師塞斯指出，美中具建設性的貿易談判為股市立下正面基調，本週所有的焦點將落在川習會與美國科技巨頭的財報上。

新加坡盛寶銀行投資策略長查納納表示，這對雙方看似是場勝利，美國抑制稀土與電子產品有關的通膨及供應鏈風險，而中國避免全面的關稅，「但直到川習簽署協議，否則這只是貿易休兵的延續而非突破」。

他認為，對於中國，出口商、硬體製造商、電動車供應鏈、物流與網路平台是可能的贏家；對於美國，科技硬體與半導體公司有望因供應鏈透明度提升及通膨壓力放緩而受惠。

激石策略師吳迪琳指出，市場短期反應審慎樂觀，亞洲與中國股市可能受惠，尤其是科技、製造與出口有關的產業；市場仍關注川習會結果，因此任何漲幅或許有限。

墨爾本Vantage Markets分析師陳碧菲說，對於數月之久的關稅混亂，一個「明確的」訊號正是美中雙方目前所需要的。對川普而言，這是為了清理關稅戰場以進入下一個政策階段；對於習近平，這是在政治與經濟上，結束漫長且無法再承受的拉鋸戰的必要措施。

她補充，川習會談或許象徵意義大於實質協議，但掃除雙方關係緊張的障礙，即使是短暫的，也有助於恢復美國與亞洲股市的信心。

