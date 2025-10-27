〈財經週報-本週熱點〉景氣燈號續亮綠燈 Q3經濟成長率有望逾3%

出口再創歷史紀錄，第三季經濟成長率將優於原先預估的2.91%。（路透）

記者陳梅英／專題報導

本週有多項重要經濟數據發布，國發會將公布9月景氣燈號，預估將續亮代表景氣穩定的「綠燈」；主計總處將發布第三季國民所得概估，由於第三季出口再創歷史紀錄，Q3經濟成長率將優於原先預估的2.91%。

根據國發會資料，8月綜合判斷分數為30分，較7月增加1分，連續4個月亮出代表景氣「穩定」的綠燈。9項構成指標中，股價指數轉呈綠燈、貨幣總計數M1B轉呈黃藍燈，各增加1分；製造業銷售量指數受美國關稅與國際產能競爭影響，退至黃紅燈，減少1分。

國發會指出，儘管國際局勢仍有不確定性，但人工智慧(AI）需求熱絡，台積電產能持續滿載，經濟表現平穩，預期至年底景氣燈號都有望維持綠燈。

主計總處則將公布第三季國民所得概估。依據主計總處在8月的預測值，第三季經濟成長率2.91%，2025年可達4.55%，較5月預測數3.10％上修1.35個百分點。主計總處陳淑姿上週於立法院備質詢時指出，原預估因關稅上路Q3經濟成長率會減少很多，目前來看，「有點低估」，若按第三季情況，今年GDP成長率至少會達5%。

另外，央行本週將發布國銀房貸與建築貸款餘額。由於央行選擇性信用管制措施持續發酵，今年以來房市逐步降溫，9月5大銀行新增房貸金額僅505億元，創下2年半新低，預期在整體房市交易量縮、價格趨緩下，9月國銀房貸增速將持續收斂。

根據央行統計，8月購置住宅貸款金額為11兆4,235億元，月增479億元，年增率為6.28%，增速為2023年11月以來新低；建築貸款餘額，則月減1億元下探至3兆4,364億元，年增率0.71%，寫2016年12月以來新低。

