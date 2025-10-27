〈財經週報-投資觀點〉善用美股ETF 投資全世界市場

投資人投資美股ETF，可以參與全球市場，也有效分散風險。（法新社）

■陳弼堃

台股主動式ETF近年廣受歡迎，但美股ETF同樣能達到投資多元化的效果，還能讓我們放眼全球市場。透過美股ETF，投資人可以便捷地參與全球市場，豐富投資組合，有效分散風險。

ETF全稱「Exchange-Traded Fund」，即交易所交易基金，本質上是一種在證券交易所上市的投資工具，兼具股票交易的靈活性，以及共同基金的分散投資優勢。ETF通常追蹤特定指數，例如台灣加權指數、標普500指數、NASDAQ指數等，讓投資人能像買賣股票般輕鬆投資整個市場或特定產業。ETF的發行商必須持有與ETF對應資產（例如股票或特定商品），才能發行等值的ETF，確保基金價值穩定，為投資人提供保障。

請繼續往下閱讀...

美股ETF涵蓋多樣主題，包含產業、區域市場或特定題材。例如，投資人若看好新興國家或日本股市的成長潛力，但不熟悉當地市場，可以透過投資區域型的ETF，省下繁複的選股流程。對於看好特定產業但不確定如何選股的投資人，ETF同樣是理想入門工具。藉由檢視ETF成份股，投資人能確認其是否涵蓋產業裡具備代表性的公司，並評估主要持股的表現是否符合市場預期的趨勢。

美股ETF 提升交易效率、降低交易風險

當代全球政治經濟環境瞬息萬變，我們需要兼顧效率與安全的金融工具，美股ETF能同時提升交易效率、降低交易風險。例如當市場波動加劇，資金常會湧入避險資產如黃金，黃金價格近年來屢次在快速飆升，相較於購買實體黃金或使用黃金存摺，投資黃金ETF更簡便。同樣地，虛擬資產ETF，因為中間有ETF發行商的背書，免除了直接投資虛擬資產可能面臨的平台風險，也避免管理數位錢包的問題，讓投資的交易風險大幅降低。

投資人可透過本地券商複委託買賣美股ETF，相較於海外線上券商可能只提供數位客服，本地券商擁有更直接的溝通管道，協助處理配息、股務事件等事宜，確保投資人能夠「找得到人」，投資起來更加安心。

（作者為富邦證券商品業務處資深副總經理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法