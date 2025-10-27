〈財經週報-投資觀點〉美國政策轉向有利風險資產 股票投資迎來新契機

澳幣及紐幣政府債具有實際利率吸引力，值得關注。（彭博）

■王陶沙

隨著美國聯準會（Fed）9月重啟降息周期，並表達現階段更關注經濟增長放緩的風險，而非通膨持續問題，市場普遍預期美國今年將降息兩至三次。政策轉向且通膨壓力減弱，使資產配置可望更為積極。富達在多元資產配置策略中，將股票評級調升至「加碼」，同時積極留意多元投資機會。

4大新興市場加碼 美股維持中性評級

在政策環境改善及通膨風險緩和的背景下，看好股票市場前景，特別偏好中國、南韓、南非及希臘等四大新興市場，給予「加碼」評級。對於美股則維持「中性」評級，儘管大型股評價仍高，惟企業獲利穩定，為股票提供支撐。

中國受惠財政刺激措施與人工智慧模型如DeepSeek的推動，重燃市場對中資科網股的興趣，且其評價仍較美國同業具吸引力。南韓、南非及希臘則受惠企業治理改革，以及部分特定產業因利多而表現亮眼，包含南韓的半導體產業、南非的採礦業等。現階段股市的技術面已見改善，市場動能已擴展至科技股以外領域。

在信貸方面，保持審慎態度。由於利差收窄及天期較長的影響，整體投資等級債券吸引力下滑，惟部分短期投資等級債券仍具機會。非投資等級債則因天期較短且基本面穩健，相對保持優勢。亦看好新興市場本地貨幣債券，其基本面穩健、總體經濟環境，同時評價亦相對具吸引力。

澳幣及紐幣政府債 有吸引力

至於政府公債，澳幣及紐幣政府債因實際利率具吸引力，值得關注。美國公債則受通膨黏性及市場對於聯準會政策預期的重新定價，潛在風險可能增加。

歐洲方面，由於歐洲央行已接近降息周期尾聲，加上德國擴大財政寬鬆政策與軍事預算，有望支撐歐元走強。新興市場貨幣則受惠貿易戰降溫及美元走弱，南非幣及巴西黑奧尤其受益。

地緣政治不穩定性 黃金表現續看好

大宗商品方面，維持整體樂觀看法，視其為通膨升溫的避險工具。黃金因具備結構性吸引力，加上降息預期及地緣政治不穩定性，吸引資金不斷流入，持續看好其表現。

目前市場有多項共識均建基於美元走弱的預期上，儘管如此，仍須密切關注美元反彈可能性。此外，美國勞動市場近期走弱，若未來出現顯著疲弱跡象，可能預示美國出現更深層的經濟放緩，適度持有現金有助投資人靈活應對並把握入市良機。

（作者為富達國際基金經理）

