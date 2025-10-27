〈財經週報-投資觀點〉AI浪潮重塑台股格局 「未來台灣50」將是下一波成長主戰場

原市值前50大公司已無法跟進到新興產業的成長動能，「未來台灣50」是真正投資市值尚未進入前50大的企業中。（路透）

■洪欣如

隨著AI技術的爆發性成長，全球經濟正經歷一場前所未有的大變革，台灣作為AI供應鏈的核心樞紐，正迎來新一輪的產業黃金期。從先進製程晶片的製造、AI伺服器的組裝生產，到高速運算散熱方案與半導體封裝測試，台灣企業掌握了AI基礎設施建設的多個關鍵環節，不再只是全球供應鏈的代工者，而是AI時代的關鍵賦能者，這使得台股在全球市場中具有獨特的優勢。

科技浪潮催生產業新星 市值前50大兩年換血14檔

台灣資本市場歷史一再證明，每一波科技浪潮，從網路、智慧型手機、5G/雲端到現在的生成式AI，都會催生出新的產業領頭羊，推動台股指數長期向上攀升。正因產業變動迅速，原市值前50大公司，也不斷經歷汰弱換強的劇烈洗牌。

根據歷史數據，僅2023年至2025年8月期間，台灣市值前50大成分股就有高達14檔股票新進或退出，顯示台股正在面臨史無前例的結構性變化。在新舊產業更迭的浪潮下，僅追蹤現有50大指數成分股，已無法完全捕捉到新興產業的成長動能。真正的投資先機，許多時候往往出現在那些正在崛起、市值尚未進入前50大，但已展現爆發式成長力的企業中。

市值51-150大成超額報酬沃土 平均報酬率達69.7%

數據顯示，不少投資機會多藏於市值在第51至150大的潛力股當中。這些企業不少展現超強成長力，新進台灣50指數的成分股，在進入指數前一年的報酬率，往往超過100%至200%。更值得關注的是，在2023至2025年的AI爆發期，市值51至150大股票的平均累積報酬率高達69.7%，明顯優於市值前50大的44.6%，成為投資的「超額報酬沃土」。

許多台灣「隱形冠軍」正在透過AI供應鏈，逐步成為全球市場的領導者。如果能夠透過長期基本面選股的策略，並將目光放在市值前150大，有機會有效發掘產業景氣谷底向上，或因AI興起而造就的價值成長股與轉機股。

投信推前瞻策略ETF 一舉布局未來台灣50

為了協助投資人搶占台灣新一波成長股的長線投資機會，近期開始有投資機構如復華投信發行了採用此一前瞻性投資哲學的ETF產品，將選股範圍鎖定在市值前150大公司。該策略的優勢在於能夠主動優化現有大型股配置，並提前發掘市值51至150區間的潛力股。

透過這類商品，投資人不必親自追蹤複雜的市場趨勢與頻繁的指數調整，輕鬆地一舉掌握台灣最具成長潛力的150家頂尖企業，捕捉AI時代新一輪的產業紅利，實現長期資產增值。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

