〈財經週報-投資趨勢〉兩利多驅動日股挑戰5萬點新猷 估值仍具吸引力

高市早苗成為日本史上首位女首相，日經指數達陣49,000點關卡。（彭博）

■辛忠駿

日本迎來歷史性時刻 高市成首位女首相

日本政治本月迎來歷史性時刻，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗成為日本史上首位女首相。作為安倍經濟學的追隨者，預期高市將延續前首相安倍晉三的財政擴張、貨幣寬鬆路線，且減稅、增加政府開支等亦可望成為政策基調，進一步推升資產價格，有利日股後市。在關稅利空消化、政局轉趨穩定等因素激勵下，日經指數成功達陣49,000點關卡，50,000點新猷亦已近在咫尺。

關稅議題底定 外銷產業吃定心丸

關稅是今年以來影響日本產業最甚的不確定因素之一。每年日本靠著高品質的產品出口賺取大量外匯，包含出口最多的汽車、電子產品等等。根據日本財務省資料顯示， 2024年日本出口美國，光是汽車及相關零組件佔比就超過34%，因此當美國祭出對等關稅後，今年上半年日本汽車及相關零組件出口美國規模即年減7.3%，無疑對日本產生了嚴重的影響，不只汽車產業，很多日本企業利潤也都縮水，加劇供應鏈壓力。

然而，美日經過8輪談判，美國總統川普日前宣布將對日本商品關稅從25%下調至15%，這體現了日本在國際上的信用與商業價值，日股也在消息釋出之後應聲大漲。隨著關稅利空已被消化，估值相對低的日股，對外資仍有相當大的吸引力，外資回補成為今年下半年日股持續上攻的一大助力。

而從宏觀層面來看，日本國內的政治穩定性與經濟政策的連貫性，亦是市場信心的基石。無論政局出現何種變化，維持寬鬆的貨幣環境以鞏固經濟復甦成果、支持企業轉型，以及推動國家安全與能源轉型，已成為跨黨派的共識。高市政府傾向持續寬鬆的政策基調，對於資產價格的推升效果將持續存在。然而，資產價格推升也引發通膨隱憂，此時須關注日圓匯率，因市場利用短期政治空窗期以及日本央行態度轉趨保守，日圓短期貶值壓力提高，若日圓兌美元快速貶至160元，不排除日本央行會立即啟動升息。

不過，由於日本企業對未來看法仍偏審慎保守，加上地緣政治干擾下國際局勢仍不明朗，預期日本央行繼續維持寬鬆的可能性高，有利於股市表現，其中又以成長型的產業，包含生成式AI、廣義IT自動化等最受看好；而如網路資安、核融合技術、再生能源等也具有潛力。另外就是應對通膨以及債務壓力，可能會有政策利好的房地產、黃金。

商社具低估值、多角化經營優勢 適合長期投資

此外，從價值重估角度來看，以日本商社為代表的低估值、高自由現金流企業，持續吸引國際頂級價值投資者的青睞。今年8月，中國信託投信投研團隊親赴日本實地考察，與五大商社交流財報業績，發現商社對於前述提及的AI產業、網路資安領域，以及實體的醫療領域、再生能源、食品加工等，都有涉獵並進行新投資，顯示以往被視為傳產的商社，其實正不斷在轉型進化中。

舉例來說，三井物產在日本國內經營醫療從業人員的制服租賃、醫院餐食及健康食品供應，以及醫院的數位化轉型系統建設，但因法規限制無法在日本經營醫院，所以三井物產在東南亞投資一間跨國醫療集團，透過這間醫療集團取得亞洲病患的數據，包含先進手術的經驗，結合既有AI優勢研究人類老化原因，以及特定疾病的預防及治療，並將這些經驗與數據帶回國內，成為發展智慧醫療的基礎。這也凸顯五大商社憑藉多元化經營，以及領導階層的高瞻遠矚，將投資眼光放極遠，有助其永續經營。而這也是商社之所以適合投資人長期投資的關鍵原因之一。

綜合而言，日本市場受結構轉型、政策轉向與估值提升等三大驅動力影響，具備長線投資價值。有意布局全球市場分散風險的投資人，可將日本市場納入資產配置的一環。（作者為中國信託日本商社及批發ETF基金經理人）

