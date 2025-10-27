〈財經週報-看盤焦點〉AI熱潮撐腰 台股展現高檔震盪的韌性

AI概念股與台積電法說會餘溫，台股一路衝刺歷史新高。（彭博）

■林永祥

台股創高震盪，AI供應鏈成焦點

本週台股在大盤指數屢創新高的熱絡氛圍中，交織著國際地緣政治變數與國內出口數據的支撐，呈現高檔震盪格局。加權指數本週前半段乘著AI概念股與台積電（2330）法說會餘溫，一路衝刺歷史新高，最高觸及27,969點；後半段則因美中貿易談判不確定性，出現獲利了結壓力，投資人情緒轉趨謹慎。面對全球經濟風雲，本週台股不僅展現韌性，更凸顯AI供應鏈的關鍵角色，值得投資人細細剖析。

國際政經牽動台股 稀土與關稅成關鍵變數

本週台股的脈動，不僅來自內部動能，更受國際大事牽動。其中，美中貿易談判的最新進展成為焦點。10月17日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰進行通話，雙方就稀土供應與關稅議題交換意見，10月22日美國總統川普也表示將與中國國家主席習近平進行會晤，預期將討論解決稀土控管等問題，這項消息緩解市場對中美稀土爭端的擔憂，若談判順利，稀土瓶頸有望鬆綁，對台股半導體供應鏈是項利多，預估可降低上游成本壓力。不過，川普政府對中國關稅提高100%的威脅仍存，市場需留意變數。另一邊，上週衝擊美股市場的信貸風險影響淡化，從目前已公布的銀行財報整體來看，所提列之呆帳準備金普遍低於市場預期，顯示風險集中於少數放款過熱的企業。這對台股金融股是喘息機會，財報數據轉好有助緩解投資人恐慌。

美股財報亮眼 緩解政府關門影響

美國政府關門危機仍值得留意。截至10月16日，參院就共和黨版本預算法案進行第10輪投票，以51贊成對45反對，未能通過60票門檻，政府關門正式邁入第三週。根據美國司法部法庭文件，初始裁員波及七個聯邦機構，總人數約4,200人，雖有30-60天緩衝期，但員工面臨永久解雇風險。10月15日貝森特在聯合新聞發布會上指出，政府關門造成的單週經濟損失達150億美元，按2025年第二季名目GDP年化29.84兆美元估算，相當於GDP的0.05個百分點。這波關門雖鈍化對台股的直接衝擊，但間接影響供應鏈穩定，特別是美台晶片談判進度。另一方面，美股財報季開局亮眼，緩解關門危機的負面影響，目前已公布第三季財報的標普500成分企業中有76%優於市場預期，高於歷史首週平均的68%，亦略高於上一季的73%。這波財報超預期反映企業獲利韌性強勁，成為美股高檔震盪的支撐力，亦對台股形成正向溢出效應。

台灣出口強勢成長 AI產品領軍表現

台灣9月出口數據亮眼，根據經濟部公布台灣9月出口金額達542.5億美元，年增33.8%，連續23個月正成長，表現符合市場預期。AI相關產品持續成為拉貨主力，短期未受關稅干擾，推升電子與資通訊類出口年增48.7%，遠高於非電子類的2.8%，相較之下，傳統產業受關稅影響，表現疲弱。在主要出口品項方面，AI伺服器與雲端運算需求強勁，推升算力成長並凸顯上游供應鏈的製程優勢，電子零組件出口達214.3億美元，創單月新高，年增25.6%，連續14個月成長，其中積體電路出口達203.5億美元，年增27.1%，主因是受高階晶片需求拉動；而NVIDIA Blackwell系列晶片大量出貨帶動資通訊產品出口年增率高達86.9%(增幅居出口貨品之冠)。整體出口數據穩住市場信心，為台股科技權值股注入續航動能。

後市展望：AI不變 謹慎布局因應變數

展望下週，台股多頭格局延續，但高檔震盪將成常態。資金面與基本面雙撐下，不畏美中貿易關稅戰火，宜靈活因應。AI類股仍是主軸，但需警惕川普關稅風暴。建議布局半導體供應鏈與權值股，可透過科技主題ETF及台股大盤型ETF進行資產配置。整體而言，台股在全球變局中展現韌性，投資人宜把握AI浪潮，謹慎管理風險。（作者為永豐投信投資長副總經理）

