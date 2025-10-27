〈財經週報-台股熱點〉大盤高檔震盪 資金轉進防禦型食品類股

食品族群前三季營收及EPS

記者楊雅民／專題報導

台股上週三、四連續兩天下挫，加權指數失守5日線關卡，資金轉進防禦型食品績優股，加上台灣爆出非洲豬瘟，雞肉可望成為短期替代肉品，大成（1210）、卜蜂（1215）、福壽（1219）等白肉雞和飼料大廠股價一度吸引買盤進駐。

白肉雞大廠大成和卜蜂9月受惠於中秋節烤肉旺季帶動，白肉雞出貨量較淡季多出2~3成，卜蜂9月合併營收達23.89億元，年增5%，累計1~9月合併營收達208.52億元，年增1％。

請繼續往下閱讀...

豬瘟替代效應 卜蜂強漲

卜蜂上半年每股稅後盈餘4.95元，較去年同期幾近翻倍，自8月以來股價也堅守在130~140元間，上週四受到非洲豬瘟肉品替代效應激勵，開盤股價一度強漲至148元，創下歷史新天價，尾盤則下殺至134元，下跌2.5元，外資連4賣累計賣超達6,381張。

大成9月合併營收達87.32億元，年增1.35%，累計1~9月合併營收達756.96億元，年減1.48%，由於股價相對卜蜂容易入手，上週三盤中傳出非洲豬瘟時，股價隨即狂拉，爆量上漲逾7%，週四則開高走低，尾盤爆量下跌至54.2元，外資連兩天逢高賣超累計7243張。

福壽1~9月合併營收達106億元，年增0.31%，受惠於政府下達養豬禁用廚餘禁令，飼料大廠福壽上週三、四股價兩天累計最高漲幅逾12%，上週四最高上漲至15.2元，終場則下挫至14.25元。

卜蜂董事長鄭武樾表示，推斷非洲豬瘟可能是來自養豬廚餘，政府已趕緊下令全台禁宰、禁運豬隻5天，可望將非洲豬瘟控制在小範圍，且養豬大場皆以飼料養豬，若疫情未擴大，對豬肉供應的影響不大。

統一（1216）1~9月合併營收達5151.64億元，年增3%，台股連兩天震盪下挫，統一也成為資金避風港，外資連5買累計達1萬3198張，帶動統一上週四股價一度重返80元，尾盤收在79.9元，逆勢上漲1.27%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法