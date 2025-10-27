〈財經週報-關稅衝擊〉協助勞工安定就業 近10萬勞工獲支援

勞動部因應美國關稅衝擊四大措施執行情形

記者李靚慧／專題報導

因應美國關稅衝擊，勞動部提前推出4大因應措施，已有近10萬勞工獲得協助。（中央社）

台美關稅談判尚未定案，但美國關稅對勞工的衝擊無法輕忽，勞動部提前推出4大因應措施，已有近10萬勞工透過各種方案獲得支援與協助。勞動部表示，後續將向勞工、受影響工會以及廠商、產業公協會持續宣導，並密切監測及定期公布相關數據，審慎面對推出各項支持勞工安定就業的措施。

根據勞動部統計，截至10月16日，已有432家、8,543人實施減班休息，增速有趨緩現象。勞動部表示，為了解勞工受影響狀況，勞動部長洪申翰親自領軍訪視受影響企業的工會和勞工，協助在職勞工因應美國關稅衝擊，並掌握事業單位的人力變動情形及服務需求。

減班休息增至8543人 逾8成適用僱用安定措施

為降低在職勞工面臨解僱或失業風險，勞動部對9大業別潛在受衝擊勞工，提供「強化版僱用安定措施」，提供薪資差額補貼、鼓勵事業單位辦訓，讓勞工穩定就業。9大受關稅衝擊行業若實施減班休息，薪資差額補貼由5成提升至7成，每月最高1萬2,100元；對於減班休息的勞工，經申請「勞工充電再出發訓練計畫」、「減班休息勞工再充電計畫」，參加各分署的職業訓練課程，可依參訓時數，每小時核發190元的訓練津貼，減少勞工遭受到的衝擊及收入影響。

勞動部統計，截至10月16日，減班休息勞工數共8,543人中，83%、6,489人適用僱用安定措施，目前已有4,165人次的勞工申請薪資差額補貼、約占64%。經了解，符合資格卻未申請的企業及勞工，主要因減班休息未滿30日、應備文件未齊及規劃2至3個月再一次申請等因素，勞動部表示，將秉持從速、從簡原則核撥。

協助社會新鮮人就業 加碼支援青年就業計畫

對於初入社會的新鮮人，考量受國際情勢影響，就業市場不確定性增高，為使畢業青年能順利銜接職場，勞動部今年持續推動初次尋職青年穩定就業計畫，並於9月1日起，實施放寬資格、金額加碼版本的「支援青年就業計畫」，凡15至29歲符合資格的青年，最高每人可以領到4萬8,000元。統計今年共1萬3,056人次申請，若依計畫完成求職及穩定就業達計畫規定日數，就會依序核撥尋職津貼及就業獎勵。

另，為協助受影響的失業勞工儘速重返職場，勞動部自9月30日推出「勞工就業通計畫」，整合雇主僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，擴大鎖定製造業離職、失業勞工提供客製化包裹式服務。

