〈財經週報-關稅衝擊〉4大財政支持 延分期繳稅申請破萬件

為協助廠商因應美國關稅政策衝擊，財政部提出4大支持措施，包括金融支持、租稅優惠、簡化通關及其他措施。財政部官員表示，未來相關措施是否調整，將視情況滾動檢討。

財政部說明，金融支持方面，由輸銀提供「貿易融資利息減收」及「輸出保險費用減免」，前者針對符合具備出口美國實績或其關連產業廠商、票債信及營運情形正常及對美國出口實績或營業額衰退10%的廠商，一般企業貸放年利率減碼1%，每家最高減收利息100萬元，中小企業貸放年利率減碼1.5%，每家廠商最高減收利息120萬元；後者針對具備出口美國實績或其關連產業廠商，或是受美國關稅影響的廠商，徵信費、保險費最低以1折計收。

貿易融資利息減收最高120萬 已受理3838件

官員指出，上述2項措施編列預算140億元，可協助廠商降低資金成本、減輕輸出保險徵信費和保險費負擔，鼓勵與協助廠商開拓新市場，減少對單一地區的依賴，確保台灣廠商在市場的競爭優勢。其中「貿易融資利息減碼」預計協助1.1萬家企業，截至10月15日止，已受理3,838件、協助2,500家廠商；「輸出保險費用減免」預計協助投保金額7,300億元，截至10月15日止，已承保廠商443家、減免2,419件。

另，海關也簡化通關作業，保稅業者按月彙報報關作業，免除檢附裝箱單（packing list），即保稅業者出貨每月僅需彙整申報1份報單，目前各保稅區具按月彙報資格業者計1,112 家，每月可減少約20萬份裝箱單及10萬小時作業時間，降低業者成本；海關並透過保稅智慧服務平台擴大實施遠端稽核，減少實地查核，今年4至8月實施遠端稽核比率33.93%，高於去年同期的29.63%。

延長智慧機械等投資抵減 支出上限提高至20億

財政部也提供租稅優惠，「產創條例」對研發創新、促進智慧轉型及協助新創事業發展3大面向，提供研發支出投資抵減、智慧機械等設備投資抵減、實質投資列為未分配盈餘減除項目、投資新創採擇優透視至合夥人課稅及個人天使投資所得減除等；同時，5月7日修正公布「產創條例」部分條文，延長智慧機械等投資抵減期間至2029年底，適用範圍新增AI與節能減碳，並將支出上限由10億元提高為20億元，同時修正新創適用條件，鼓勵資金挹注新創事業。

此外，個人及企業若受關稅影響，可申請免加計利息延期或分期繳稅，延期最長1年、分期最長3年（36期），截至今年8月底，申請案件1萬214件，已核准9,694件、金額346.29億元。營業人若受影響發生營運困難者，還可申請退還營業稅溢付稅額，累計最高30萬元，截至2025年8月底，申請394件，已核准360家、退稅0.87億元。官員表示，申請件數多少不是重點，「如果影響不大，申請廠商就不多」，反而是件好事。

另外，財政部日前宣布，外銷品所使用進口原料，若因美國關稅影響，無法於貨物放行後1年6個月內加工出口申請外銷品沖退關稅，可展延退稅期限最長1年。

