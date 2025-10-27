〈財經週報-關稅衝擊〉美國關稅衝擊傳產 中央政府設防線力抗

近1年台灣對美國出口統計

美國對等關稅8月7日起生效，提前拉貨效應逐漸消退，但台灣整體出口表現仍強勁，財政部預估今年出口挑戰6千億美元、貿易出超上看千億美元，雙雙刷新歷史紀錄；由於出口及投資持續擴增，主計總處11月將再上修GDP，預料今年經濟成長率不低於5%。然而，資通及電子產品出口大幅成長，部分傳產卻逆勢衰退、減班休息人數增加等，產業發展更加朝「兩極化」發展，在美國關稅政策衝擊下，國內「產業Ｍ型化」更加明顯。

根據財政部統計，8月出口584.9億美元、改寫歷年單月新高，9月出口雖月減7.2%、但年增33.8%，前9月出口4,526.8億美元、年增29.7%，預料前10月出口將提前刷新歷年新高；由於出口及投資動能優於預期，主計總處8月中已將今年GDP（國內生產毛額）大幅上修至4.45%，預料11月將再上修至5%以上。行政院主計長陳淑姿日前直言，按第三季情況預估，今年GDP應不會低於5%。

電子及資通大放異彩 傳產出口疲弱

不過，電子及資通產品出口大放異彩，傳產表現則相對疲弱，根據統計，前三季塑橡膠出口年減6.7%、紡織品減6.6%、運輸工具減2.8%、基本金屬微增0.2%。值得注意的是，9月對美國出口雖年增51.6%、但月減32.2%，美國再度退居台灣第2大出口市場；對此，財政部官員表示，不一定是對等關稅上路的影響，去年8、9月對美國出口也呈月減，推測可能是視聽產品新舊交替期所致。

另外，美國關稅對勞動市場的影響逐漸顯現，根據勞動部公布減班休息統計，截至10月16日，減班休息通報人數增至8,543人，以金屬機電工業共287家、6,520人最多；且減班休息人數中，超過9成受到美國關稅影響。此外，根據主計總處統計，8月製造業加班工時連續15個月成長，其中電子零組件製造業連續26個月成長、電腦電子光學製品製造業也連續13個月成長，但包括家具、汽車及其零件、紡織、塑化、基本金屬等傳產，8月受僱人數及加班工時均減少，主計總處官員研判，可能是受到對等關稅、海外產能過剩及匯率因素等影響。

勞動市場影響漸顯 減班休息持續攀升

換言之，儘管政府委託智庫研究顯示，對等關稅對台灣整體出口及GDP影響不大，近期多項經濟數據也驗證此一研究結果；然而，對等關稅對部分傳產可說是雪上加霜，部分廠商已開始承受關稅衝擊，若此趨勢沒有改變，勢必加劇國內產業發展不均衡的情況。財政部官員表示，由於電子及資通產品出口大幅成長，目前電子及資通產品出口占比已超過7成，「這種兩極化現象沒有太多改善，算是美中不足的地方」。

陳淑姿也表示，目前半導體大部分豁免關稅，後勢還是看好、漲勢依然在，對等關稅對傳產影響比較大，但政府有韌性特別預算5,500億元，包括追加預算等，對產業及經濟有幫助。她指出，目前台灣經濟表現受AI及半導體影響很大，目前GDP有點低估，預估今年經濟成長率至少5%。

