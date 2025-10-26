2位前Fed主席領銜 籲最高法院駁回川普關稅

前聯準會主席葉倫。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕由前聯準會（Fed）主席伯南克、葉倫領銜，近五十位美國跨黨派知名經濟學家，二十四日聯名要求美國最高法院否決美國總統川普多數的全球關稅政策；他們主張，相關政策是基於對全球經濟的誤解。

伯南克、葉倫等50位經濟學者聯名表態

彭博報導，這群經濟學家指出，美國與其他國家的貿易逆差是意料中之事，並非如川普政府依一九七七年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）全面實施關稅時所稱的「非比尋常、異常的」。

他們說，「對等關稅不是『處理』貿易逆差，反而將對經濟造成數兆美元的衝擊，這種衝擊將波及每一州與每個家庭；這只是經濟學入門知識，但意涵深遠」。

美國最高法院將在十一月五日的法庭辯論中，評估川普的關稅實施是否合法。與此同時，外界可向法官提交所謂的「法庭之友」文件，來表達他們的觀點。

這群經濟學家包括前國會預算辦公室主任霍茲伊金、小布希總統的經濟顧問委員會（CEA）主席曼昆，以及歐巴馬總統的CEA主席弗曼。

批川普誤解全球經濟 憂衝擊美經濟數兆美元

他們批評，川普對各國課徵對等關稅的主張，幾乎不可能平衡貿易逆差，且還引述諾貝爾經濟學獎得主索洛（Robert Solow）的話，索洛曾開玩笑說，他與其理髮師永遠有貿易逆差，因為後者「從不跟我買東西」。

他們說，「美國的科技領域在全球占主導地位，結果是數十年來美國在服務貿易上維持順差；相反的，因為美國的氣候條件不適合種植香蕉，美國長期來總是處於香蕉貿易逆差」。

川普政府在上月提交給最高法院的文件稱，他認定關稅是「糾正摧毀美國的貿易逆差」之必要措施，「對於總統而言，這些案件代表一個嚴峻選擇：有關稅，我們是一個富國，沒有關稅，我們是窮國」。

該案源於五家中小企業對川普的關稅提出違憲訴訟，五月下旬獲判勝訴，八月下旬上訴法院維持原判，如今進入最高法院審理。

