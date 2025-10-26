台美談判降車稅》美製大車較歐製小車划算？ 非美系車商：不見得

台灣賓士總裁賴恩凱。（資料照，記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

台美關稅談判雖未定案，但民眾已開始期待美國進口車取消十七．五％關稅後車價可大降。日韓德等非美系品牌車商直言「不見得」，但也坦言，若精算後自美國進口比從日韓德等母廠進口更便宜，為了生存，一定會爭取自美進口。

須精算原物料、船運、生產成本

若美製車零關稅，未來會出現歐系美製大排氣量車比同品牌歐製小排氣量車更便宜嗎？車商表示，這得從三個面向試算，包括生產成本、原物料成本與船運成本。

根據德國汽車工業協會統計，去年德國、美國、日本、南韓、中國、墨西哥生產一輛車的勞動力成本分別為二三六七美元、一三四一美元、七五九美元、七六九美元、五九七美元、三〇五美元。

車商分析，美製車勞動力成本全球僅次於歐洲，且生產效率很差，歐系豪華車品牌在美國生產，很多零組件仍得從德國進口，關稅增加將墊高生產成本；且從美國進口來台，船運費用居高不下；這三個面向試算之後，同樣車型從美國進口恐怕不會比較便宜。

也有車商認為，美製車若取消十七．五％的關稅，就算美國製造成本高，再高也高不過十七．五％，屆時仍具價格殺傷力。

台灣賓士新任總裁賴恩凱已宣示，台賓旗下車款目前保證不會調整售價，若台美關稅談定，也僅限於自美國進口的GLE、GLS、EQE、EQS等四車系休旅車將研擬如何因應，其餘非美製車系不會跟進調整售價。

賴恩凱說，台賓自美國進口的四車系休旅車，占整體銷售比重約二十％，如果確定調降美製車關稅，預期銷售比重可望將提高至二十五％。

曾在零售業打滾過的VOLVO國際富豪汽車代理總裁林裕凱直言，零售業與汽車業最大的差異，在於零售業訂貨很快，成本試算非常快，可迅速反應關稅與原物料變動成本；但汽車可不能這樣，訂貨通常得一年，真正要觀察的是一年半後的市況，短期之內各大品牌不大可能有很大的變動，「因沒有任何品牌敢在這個節骨眼上，去決定一年半之後將發生的事情，風險太大了」。

