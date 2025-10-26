台美談判降車稅》美製、美規車整裝待發 TESLA受惠最大

台美關稅談判即將有結果，進口車商研判，若美製車零關稅進口，且解除法規障礙，不僅美製車成本優勢大增，特斯拉受惠最大。（記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

台美關稅談判即將有結果，進口車商研判，若美製車零關稅進口，且解除法規障礙，不僅美製車成本優勢大增，美規車也不再受限於小批量認證，其中美國生產的特斯拉（TESLA）電動車不僅低關稅、也免貨物稅，預期受惠最大，車商形容，「第一年是電動車被打、一年後換國產車挨打了」。

根據監理站資料，去年台灣自美國進口十三款車型，進口量達一萬四四二六輛，占整體新車市場比重僅約三％，今年前九月美國進口車領牌數約七二三七輛。

因台美關稅談判尚未明朗，十三款車型僅BMW X3前九月領牌數達一七三九輛，較去年同期倍增；FORD MUSTANG領牌數八十八輛，也較去年成長。

另特斯拉MODEL S和X前九月領牌量分別僅八十八輛和三一三輛，較去年同期大幅衰退七成五至八成，MODEL3接近腰斬，領牌數為一八三五輛；TOYOTA SIENNA前九月領牌數為四三〇輛，也較去年同期大減約六成五。

雙B品牌自美國進口的BENZ GLE和GLS前九月領牌數分別為一四四一輛和一一二輛，年減約二成五與近二成；BMWX5、X6、X7領牌數分別為三七八輛、五八〇輛與八十七輛，年減約三成至三成五。

車商分析，美國進口車零關稅若只開放美製車、沒開放美規車，等於是非關稅障礙仍在，意義不大，目前台灣只開放美規車小批量認證來台，一旦同步開放美規車進口，等於是全掃除了障礙，所有在美國生產的車型都可進口，台灣車市競爭局面將很不一樣。

入門款有望降至百萬出頭

美國進口車若零關稅，美製特斯拉受惠最大，入門車款將降價至百萬元出頭，對定價百萬元出頭的非美系車款價差將會拉近。車商形容，美國進口車若零關稅，第一年就是電動車被打、一年後換國產車挨打了，因國產車零件進口關稅仍達十％，成本就沒競爭優勢。

