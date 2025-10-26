台美談判降車稅》美製車不按歐規審驗？交通部︰皆須符合我國標準

交通部次長陳彥伯列席，談判底定後一定會對外說明，但不管美規或歐規，都得符合「台規」。（資料照，記者羅沛德攝）

記者蔡昀容／專題報導

我國車輛安全檢測基準多參考「歐規」標準，加上非總代理進口的美規車，多得申請「少量車輛型式安全審驗」，有數量上限制，這也成為台美談判時，美方要求調降美製車關稅外，也要排除的非關稅貿易障礙。交通部強調，談判底定後一定會對外說明，但不管美規或歐規，都得符合「台規」。

若自行進口「外匯車」、「水貨車」，上路前必須要經過車測中心的安全審驗、噪音、污染及耗能等四大項目檢測，其中就包括尺度規格限制、安全帶規定、胎壓系統測試，都得符合台灣法規；而APEC會員國都以歐規為主要參考標準，我國也是一樣。

請繼續往下閱讀...

各國車安法規大致分為歐規及美規體系。多數國家參考聯合國歐洲經濟委員會UNECE法規，走歐規車體系，例如歐洲國家、亞太經濟合作會議（APEC）會員的澳洲、日本、中國等；美國、加拿大等極少數國家則採用美國聯邦車輛安全標準（FMVSS），為美規車體系。

台灣是APEC會員，車安法規走歐規車體系，未限制歐規車進口數量；但國內仍有美規車愛好者，交通部二〇〇八年起以「數量管制」方式，限量開放美規車進口。

同一申請者、同一年度、同車型規格的美規車進口配額，二〇〇八至二〇一二年，從二〇〇〇輛逐年遞減至二〇〇輛，二〇一三年調降至一五〇輛，二〇一八年調降至一〇〇輛，二〇二三年調降至七十五輛迄今。交通部統計，美規車近年實際進口量，二〇二〇年有三〇八輛，二〇二三年一輛，其餘各年都掛零；但美國地區產製的歐規車，每年約一．〇六萬輛至一．七四萬輛。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部與行政院保持密切聯絡，掌握談判狀況，談判尚在進行；他也強調，車輛如要進口台灣，一定要符合我國標準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法