兩大理由 台美談判只降美製車關稅

經濟部長龔明鑫表示，美製車關稅調降是方向，最後不一定是零關稅，也希望最後結果不是零關稅。（資料照，記者王藝菘攝）

據透露，我國談判代表正積極爭取美製車關稅可分年逐步調降，但美方還是堅持一次到位，從目前十七．五％降至零。雖然非美系車商呼籲政府應給予同等稅率待遇，但經濟部官員與學者認為，台美關稅談判屬於雙邊協定，且不違背WTO最惠國待遇原則，同步調降各國整車進口關稅的可能性不高。

美方要求一次降到零

經長：最後不一定是零關稅

市場關切美製車進口關稅是否會一口氣調降至零？經濟部長龔明鑫日前鬆口表示，調降是方向，最後不一定是零關稅，也希望最後結果不是零關稅。

非美系車要求比照

經濟部：台美關稅談判屬雙邊協定 不違WTO最惠國原則

非美系車商頻頻呼籲不應獨厚特定國家，造成市場排擠，將不排除抗議台灣僅對單一國家或生產地給予特殊待遇，將要求台灣得遵守WTO最惠國待遇（MFN） 原則給予同等待遇。

經貿學者分析，從談判性質來看，台灣調降美國整車進口關稅，性質上屬於雙邊協定，最惠國待遇原則不適用此情況。經濟部次長何晉滄先前也說，台灣和美國談判關稅稅率僅適用於雙邊，其他國家與美國談判也是一樣；而非美系品牌車在美國也有設廠，若調整至美國產線生產，進口至台灣的關稅也同樣適用於美製車稅率。

經濟部官員補充強調，進口貨品的貿易通關審查貨品來源地，貨品的在美製造附加價值須符合一定比例，才能適用美製車進口稅率。

另知情人士透露，我國汽車零組件業的輸美占比約五成，為換取更優惠的零組件輸美稅率，在談判的最後關頭，勢必得調整被美方質疑為貿易障礙的美規車每年進口限額現行作法；主因是若進口量太少，送驗成本不符合效益，沒有業者願進口美規車，因此取消美規車進口限額已是勢在必行。

