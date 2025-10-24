在宅醫療白皮書 打造下一個護國神山

資策會科技法律研究所昨與台灣精準醫療品質策進會共同發表「在宅醫療白皮書」。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著高齡化加劇、醫療人力吃緊、健保與長照資源拉扯，醫療樣貌正從「進醫院」轉為「醫療進家門」。資策會科技法律研究所昨與台灣精準醫療品質策進會共同發表「在宅醫療白皮書」，指出台灣在法制定義、支付制度與資訊整合三面向仍有缺口，呼籲儘速釐清定位、建立誘因與法規配套，才能支撐高齡社會的照護需求。

資策會所長王勁力表示，台灣已邁入超高齡社會，慢性病與多重共病成常態，若仍以「送病人進醫院」為主要模式，體系終將難以負荷。行政院規劃自2026年起推動「在宅醫療科技政策」，結合AI與遠距技術延伸服務至家庭與社區，不只是服務轉型，更是科技與法制整合的重要試煉，也是高齡社會的下一個護國神山。

白皮書分析美、澳、法、英、星、日等國經驗，發現多數國家皆透過專法或指引定義「在宅住院」，並採「比照住院」支付模式。例如，美國以聯邦醫療保險（Medicare）支援居家急性照護；英國由國民保健署推動「虛擬病房」，以遠端監測與視訊照護取代部分住院服務。相較之下，台灣雖有試辦計畫，仍缺乏依病情複雜度區分的差異化給付，難以激勵院所投入。

雙和醫院主任徐嘉鴻指出，醫療需求增速已超過人力成長，目前在宅醫療仍被歸為「住院醫療」，無法使用復健、中醫或長照等資源，商業保險理賠也未完全支援，導致民眾意願低，好消息是，金管會與壽險公會已研議「在宅醫療保單」，最快明年上路。

他還說，法規落後也是關鍵瓶頸，像是行動式X光機受限於資格、通訊診療仍要求醫師在院內執行；資訊平台不互通、虛擬健保卡操作不易，也增加基層負擔，導致醫療要走出醫院，制度卻還困在院內。

資策會副所長鄒宗萱指出，「在宅醫療」定義未明確，支付制度也未反映隱性成本，讓第一線醫護缺乏誘因。

精策會理事長黃實宏表示，在宅醫療是高齡社會醫療轉型的必然方向，既符合人性，也可以減輕醫護壓力，國內制度還在起步階段，其中資訊安全、支付制度與法規鬆綁等議題，都是必須要共同面對的挑戰。

