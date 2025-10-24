盤勢分析》短線看10日線 靜待量能放大回升

外幣匯率行情表（10/23）

外電報導川普政府擬限制對中國一系列軟體產品出口，從筆記型電腦到噴射引擎，藉此報復北京新一輪的稀土出口限制，美中貿易戰又增溫，美股四大指數全數收跌，加上連假效應，台股昨日賣壓沉重，盤中一度下跌逾277點，台積電（2330）摜破10日線，電子權值股聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）走弱，僅被動元件族群因國巨*（2327）漲價效應走強，食品、塑膠、造紙等族群逆勢而起，加權指數終場下跌116.65點，收在27532.26點，失守5日線，成交量約4321億元。

群益期貨指出，台股續作拉回整理格局，短線台股拉回仍可樂觀看待。（資料照）

三大法人昨合計賣超249.1億元，其中外資賣超239.4億元、投信賣超12.2億元、自營商買超2.5億元；外資台指期淨空單昨減少1788口，累積外資台指期淨空單約2.43萬口。

統一證券分析，川普對中國再度釋出不確定訊號，傳出考慮對中國祭出更嚴格的美國軟體出口限制，美股四大指數皆墨，目前技術指標KD高檔鈍化、RSI及MACD進入整理階段。短期因AI題材樂觀、預期Fed寬鬆貨幣政策等因素，市場投資情緒偏熱，現階段台股處於高位階，多方架構尚未破壞，短線依10日均線作為強弱分水嶺。

群益期貨指出，台股續作拉回整理格局，短線台股拉回仍可樂觀看待，技術面形成壓縮三角收斂，目前待台股量能逐漸回升後，將隨量能放大走出另一波趨勢。（記者卓怡君）

