我AI專利全球排第9 人口估算拚第1

全球AI整體技術前十大申請人中，台灣主要有鴻海等5家公司或法人。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局昨公布「各國AI（人工智慧）專利技術布局」，台灣在AI專利布局列前十大申請國家，排名第九名，近八年成長九倍，而「機器學習」、「機器視覺」是AI專利技術「申請熱區」。

智慧局長廖承威表示，AI就是不斷訓練，申請的專利數據也能佐證，全球與台灣AI專利申請項目前三大為機器學習、機器視覺與規劃與控制領域。

他分析，台灣ICT（資通訊）、晶片製造、設計、伺服器等產業具優勢，在全球AI專利排行當中更能凸顯「台灣的AI供應鏈關鍵地位」，前十大國家仍是美中兩國競爭，其後為韓國、歐盟、日本、印度、德國及澳洲、台灣、加拿大，台灣整體排名第九；若以每百萬人為單位估算，台灣名次可躍居第一或第二。

全球AI整體技術前十大申請人中，美國有IBM、微軟、谷歌、亞馬遜、英特爾等五家、中國有北京百度網訊科技、華為、平安科技等三家；台灣主要有鴻海、工研院、中華電信、資策會及英業達等五家公司或法人。

廖承威分析，鴻海多著墨於電動車領域，在「機器視覺」搶下第一，至於「機器學習」領域，台灣前十大申請人包括高通、應材、ASML、三星電子、科磊等，仍是半導體相關供應鏈為主。

台積電是我國專利申請王，這次為何沒上榜？廖承威解釋，台積電主要是晶圓代工，AI技術可能屬於高通、聯發科等客戶，也可能透過營業秘密保護不會特別申請。智慧局補充，此次統計「AI硬體」限定在實現AI計算技術的硬體發明，台積電的晶片製造半導體技術屬於通用技術，因此半導體製造技術居領先地位的台積電，沒有出現在AI專利申請榜，不代表台積電沒有AI專利。

