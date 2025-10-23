新壽退讓僅收回成本 輝達留T17、T18

新光人壽董事長魏寶生（中）就士林科技園區 T17 、 T18 案，舉行記者會對外說明。（記者田裕華攝）

〔記者吳欣恬、何玉華／台北報導〕新光人壽昨召開董事會，決議授權董事長魏寶生在北市府同意返還「已支付的相關成本」前提下，雙方合意解除地上權契約，以利輝達興建海外總部；台北市長蔣萬安表示樂觀其成，將盡快與新壽坐下來談相關細節。

蔣萬安：盡快坐下來談

魏寶生透露，此案已驚動台新新光金控董事長吳東亮親自發函給輝達執行長黃仁勳，表達支持其落地意願，並說明立場。

至於「已支付的相關成本」是多少？魏寶生不願透露，僅說待溝通結果出爐後將於重訊揭露；但他強調，壽險業屬於高度監理行業，「不可能獅子大開口」。至於北市副市長李四川曾提及五至八億元「補償金」，他說將考慮建議董事會用在公益，李四川昨表示，還要了解新壽付出去的設計成本是多少，再來協商。

魏寶生再三強調，新壽雖已投入鉅額成本且預期未來獲利，「但自始至終，從未考慮、也從未同意向北市府請求任何未來損失的補償」。

新壽表示，董事會出於維護國家最大公益為考量，決議改變原投資策略，以合意解除契約方式，放棄原有投資獲利的機會，以化解僵局，也讓最近紛擾畫下句點；「也希望新壽的退讓能為台灣開創更輝煌的產業遠景」。

