台灣人壽 奪玉山獎8大獎

台灣人壽蟬聯《國家品牌玉山獎》傑出企業類首獎，副總統蕭美琴（左）授獎予台灣人壽副總經理孫紀蘭。（台灣人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕營運實績國家肯定！中信金控子公司台灣人壽今（2025）年蟬連《國家品牌玉山獎》的「傑出企業類」全國首獎，亦摘下「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」7獎項，共抱回8項大獎，展現穩健營運、創新研發及品牌影響力之領航地位。

蟬聯傑出企業類首獎

玉山獎為台灣指標性獎項，副總統蕭美琴、行政院秘書長張惇涵21日連袂出席頒獎典禮。蕭美琴肯定得獎者展現如玉山般堅毅、永不放棄的精神，並持續創新產品、卓越服務，讓台灣品牌在全球市場發光，更讓世界看見台灣價值。

台灣人壽總資產規模連年增長，2024年客戶淨推薦分數（NPS）稱冠同業；公平待客評核、永續金融評鑑排名皆居壽險業前段班，更屢獲國內外多項品牌大獎肯定，今年蟬聯玉山獎「傑出企獎類」全國首獎殊榮。

台灣人壽今年以「骨動溢生醫療定期健康保險」、「健康樂活管家平台」、「智能幫手2.0」勇奪玉山獎「最佳產品類」三大奬。「骨動溢生」打造業界最齊全筋骨與神經外科專屬保障，首創「無理賠指定期間回饋保險金」隔年享20%年繳應繳保費之雙重外溢回饋、「特定物理治療」健康促進享續期保費最高6%折減，從預防到治療康復全方位守護。

「健康樂活管家平台」攜手優質預防醫學、健康管理、長照機構，提供一站式服務，提供客戶全方位的健康照護體驗，實踐保險從事後補償走向事前守護的轉型目標。

台灣人壽亦導入大數據分析推出數位輔銷工具「智能幫手2.0」，整合客戶管理、推播精準名單、Google拜訪地圖等功能，優化客戶地域性連結，大幅提升保險顧問拜訪質量與業務績效。

