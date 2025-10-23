財經青紅燈》社宅推倒學區房圍籬

台北社宅「延吉好室」建築外觀。（國家住都中心提供）

■徐義平

攤開國家住都中心第三季中央社宅招租中籤率，以台北市「延吉好室」最搶手，招租戶數160戶，吸引申請件數達3014件，預估中籤率僅5.3%，反觀新北市「保二安居」、「世大運選手村」等兩處，以及桃園市「慈文安居」、台南市「新都安居A」等預估中籤率，最小都有28.5%、最高甚至可達76%，也就是每1.31件就有1件能中籤。

「延吉好室」所在地點是北市松山區光復南路32巷內，鄰近松山文創園區、台北大巨蛋，所屬學區為敦化國小、敦化國中、中崙國中。

請繼續往下閱讀...

而「延吉好室」套房或1房房型每月最便宜房租約1.06萬元、最高約2.34萬元，便可取得明星學區的資格，對比部分房仲業者口中的高資產族群家長用錢追逐學區、動輒砸總價1千萬元起跳才買1間「明星學區」套房來設籍，甚至可能砸下1500萬至2千萬元，兩相對比，落差太過懸殊，或許社宅有機會可推倒高房價的明星學區圍籬。

國家住都中心也指出，雙北市因就學、就業機會高度集中，租屋需求屬剛性，加上只要在雙北設籍、就學、就業等符合申請資格的民眾皆可申請中央社宅，是促使兩處北市的中央社宅中籤率平均僅1成的主因。

另第二季五處中央社宅招租，同樣位處北市的「萬華安居」，釋出300戶，吸引4381件申請，其中符合資格的有2545件、中籤率約11.8%，同樣也是第二季中籤率最低的社宅。

焦點回到中央社宅招租中籤率，「台北市」、「明星學區」等關鍵字，可能是讓申請件數大增、中籤率偏低的主因，反觀其它都會區的中籤率相對較高，除考量學區外，還包括區域工作地點、交通設施，甚至因房價基期高低落差大，對於社宅需求的急迫程度也有所不同。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法