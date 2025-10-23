盤勢分析》連假前保守布局 指數區間震盪

10/22外幣匯率行情表

10月最後一個連假將至，台股昨天呈現區間整理格局，加權指數收在2萬7648.91點，下跌103.5點，成交量約4614.28億元，法人表示，台股近期續作區間震盪整理，在台積電10月13日的低點位置1390元不跌破下，短線台股拉回仍可樂觀看待。

10月最後一個連假將至，台股昨天呈現區間整理格局，加權指數收在2萬7648.91點。（資料照）

昨日3大法人合計賣超219.56億元，其中外資賣超224.08億元、投信賣超23億元、自營商買超27.5億元。外資賣超前3名分別為力積電（6770）、仁寶（2324）及台積電（2330）；投信賣超前3名分別是中信金（2891）、南亞（1303）、聯電（2303）。

外資昨台指期淨空單略增2813口至2萬6095口。自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2000餘口，買權賣權OI總量相當。週選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。

群益期貨表示，隨著連假將至，台股昨天開低後盤中便一路震盪拉鋸，終場台股收在平盤附近位置，成交金額縮至4614億元，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，整體籌碼面也是保守格局。

啟發投顧副總容逸燊表示，昨早盤指數拉回近200點，主要跌點都在台積電，台積電1500元關卡看美股財報表現。被動元件漲勢出現分歧，大漲一週後明日連價前賣壓測試，龍頭國巨（2327）及華新科（2492）可趁拉回低接；記憶體早盤因力積電法說會拖累，但中午後南亞科（2408）拉抬帶動，注意下週群聯（8299）出關後走勢，是否吸引盤面資金回到記憶體。（記者楊雅民）

