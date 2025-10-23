熱門股》股價基期低 康舒強勢補漲

康舒現階段已透過工程設計，提供客戶可擴展、永續且穩定運作的伺服器電力。（康舒提供）

電源供應器大廠康舒（6282）持續瞄準AI資料中心帶來的電力系統升級趨勢，在供電系統方面鎖定800V直流電規格，以滿足市場動輒上看兆瓦級的用電規模。受惠於管理層確定公司轉型方向，加上股價基期遠低於同業，激勵近期買盤進場佈局，昨日股價收在漲停42.9元，成交量逾10.8萬張。

外資昨買超康舒1.5萬張，加上自營商，合計買超1萬8750張。康舒目前在AI伺服器領域，持續攜手關係企業仁寶（2324）的接單動能，並結合金寶（2312）、泰金寶-DR（9109）的自動化製造能量，全面搶攻利基型電源新藍海市場。

康舒表示，公司現階段的電源解決方案包括從機架式電源模組到伺服器電源系統，除了提升整體成本效益，也提供客戶可擴展、永續且穩定運作的伺服器電力，可支援超大規模AI與高效能運算工作負載，目標驅動AI未來電力發展。（記者方韋傑）

