熱門股》轉單傳聞 茂矽連拉2根漲停

晶圓代工廠茂矽昨股價續表現強勢，逆勢拉出第二根漲停，衝上38.3元。（資料照）

晶圓代工廠茂矽（2342）昨股價續表現強勢，逆勢拉出第二根漲停，衝上38.3元，股價連3漲，累計漲幅逾23%，昨成交量躍增達2.14萬張。但外資轉賣超194張、自營商小賣4張。

市場傳中國對安世半導體（Nexperia）實施出口管制，預期MOSFET、二極體等半導體元件將可望轉單台廠，茂矽也生產MOSFET、二極體等，牽動股價跟著飆漲。不過，業界認為，安世主要供應車用標準晶片給一線大廠為主，茂矽恐難受惠轉單效應。

茂矽9月營收1.73億元，較8月與去年同期小減，累計今年前9月營收為15.9億元、年增17.56%；第二季受匯兌不利因素影響，每股虧損0.37元，第三季財報尚未出爐，但8月提早公告每股稅後盈餘0.09元，第三季小幅獲利可期，不過，第四季為淡季，茂矽營運恐會較第三季下滑，關稅衝擊全球消費，茂矽全年展望趨保守。（記者洪友芳）

