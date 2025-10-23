PCB暢旺百年一遇 台廠大咖看好明年景氣

臻鼎董事長沈慶芳看好AI為PCB產業帶來強勁成長動能。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕第26屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025）昨日登場，因AI（人工智慧）帶動PCB產業熱況，今年展場規模創史上最大，PCB大廠董座齊聚，欣興（3037）董事長曾子章、臻鼎-KY（4958）董事長沈慶芳、台光電（2383）董事長董定宇、金居（8358）董事長李思賢、燿華（2367）董事長張元銘一致看好AI為PCB帶來難得一見的榮景，明年PCB產業景氣將持續暢旺，要全力把握百年一遇的好機會。

高階CCL 未來半年缺料高峰

曾子章指出，無所不在的AI領航產業大躍進，預估幾年之後，AI伺服器帶來的產值將超過智慧型手機，帶動載板、HDI等強勁成長。

近來PCB供應鏈傳出上游材料缺貨，高階載板所需的T-Glass玻璃布、石英布、Low CTE玻纖布等缺貨預期還要一年才能緩解，高階CCL（銅箔基板）未來半年是缺料的高峰期，但是明年第三季開始，缺口就可快速收斂，不過，大家有很多因應的替代方案，例如新的供應商、新的技術或是不同材料混搭，藉此應對客戶需求。

沈慶芳表示，過去20年間，IC載板的尺寸放大20倍、層數增加逾4倍、接點數量暴增300倍，整體複雜度提升超過2萬4000倍，象徵PCB已從連接元件躍升為AI運算效能的關鍵核心，臻鼎持續擴大投資擴充產能，今年與明年資本支出皆逾300億元，同步推進ABF載板、HDI+HLC、SLP等高階產品線研發。

AI時代 要賺金量高「技術財」

李思賢說，AI伺服器帶動PCB與材料全面升級，製程一路向上，沒有回頭路，疫情時賺的是機會財，在AI時代要賺含金量高的技術財。

張元銘指出，AI全面發展正推動全球電子產業結構性轉變，AI伺服器、資料中心、高速網通與邊緣運算需求急速攀升，帶動PCB產業迎來前所未有的榮景。

