輝達若確定落腳T17、T18 李四川︰23日啟動相關程序

〔記者何玉華／台北報導〕新光人壽宣布將與北市府合意解除北士科T十七、T十八地上權契約。台北市長蔣萬安表示欣慰與樂觀其成，會盡快與新壽坐下來談相關細節；副市長李四川說，輝達若確定落腳在T十七、T十八，就會啟動都市計畫變更、合意解約的程序，「明天（指二十三日）就會進行」。

輝達執行長黃仁勳今年宣布將海外總部落腳北士科，屬意T十七、T十八基地，與新壽簽屬MOU。在MOU到期後，北市府多次表達希望與新壽合意解約，讓市府直接將地上權專案設定給輝達，但新壽擔心解約恐被質疑背信，市府強調依法行事，否則有圖利之嫌，堅持要新壽開出解約條件，送議會同意。就在輝達希望市府提供土地截止日前，新壽昨公開表示願意合意解約。

至於解約金額，李四川表示，新壽開記者會前，「林總經理（台新新光金控總經理林維俊）打過電話給我」，表達希望市府退還新壽已付出成本，就同意合意解決；這還要了解新壽付出去的設計成本到底是多少，再來協商。時程上先跟輝達協商最新情形，若輝達確定T十七、T十八，就會啟動都市計畫變更、合約解約程序，「明天（指二十三日）就會開始處理」。

另新壽對T十七、T十八的開發進度，主張都遵循法令及地上權契約辦理，「荒地」一說是誤解。北市府法務局長連堂凱表示，新壽記者會的重點是談合意終止契約，在釋出善意情況下，就公司角度提出他們的看法，市府「予以尊重」；但現況確實還是空地，外界也知道前幾天才做開工，對此不再繼續評論。

蔣萬安強調，輝達在全球佈局當中決定台灣、選擇台北，不管是市民的福祉以及城市的競爭力，絕對是正面的好事，希望接下來的相關程序跟作業都能圓滿順利。

