阻升台幣 央行上半年淨買匯132.5億美元

央行上半年淨買匯132.5億美元。 （資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率上半年狂飆二．八七九元、寫三十八年歷史紀錄，中央銀行也卯足勁進場買匯阻升。根據央行最新報告，上半年淨買匯一三二．五億美元，結束連三年的淨賣匯。

央行大舉買匯是否觸及美國財政部匯率報告中操縱指標？美財政部三項檢視指標中，第三項淨買匯金額對GDP（國民生產毛額）比率逾二％，且十二個月中有八個月（含）以上為淨買匯；據了解，由於去年下半年央行淨賣匯七十三．五億美元，今年上半年也只有幾個月淨買匯，仍不用擔心。只是台灣上半年出口大好，對美商品及貿易順差增加，在前兩項標準仍將超過下，預期將續列觀察國名單。

請繼續往下閱讀...

央行指出，上半年因市場擔憂川普新政不確定性上升，國際美元走弱，美元指數（DXY）下跌十．七％。此外，外資匯入資金投資台股加上國內廠商受惠於對等關稅暫緩衍生的提前拉貨需求，使國內匯市出現美元超額供給，新台幣兌美元匯率升值九．六三％，央行進場累計買匯一三二．五億美元，以維持國內匯市穩定。

不過七月後市場氛圍轉變，根據統計，從今年七月至十月二十日止，美元指數小幅上漲一．七七％，新台幣貶值二．四四％。

另將啟動新台幣鈔券改版程序

報告中也指出，我國現行鈔券已使用約二十四年，有必要適時升級防偽功能，將正式啟動新台幣鈔券改版程序，預計首張新版鈔券將於主題擇定後二年半正式發行，其他面額則將陸續推出；硬幣部分，因價值低且數量龐大，改版效益不高，暫不考慮調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法