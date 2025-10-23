Q3超預期 主計長︰今年GDP成長不低於5％

行政院主計長陳淑姿今表示，今年GDP成長應不會低於5%。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕近期國內外預測機構紛紛上修台灣GDP，中經院日前上修今年經濟成長率至五．四五％，遠高於主計總處八月中預測的四．四五％。對此，行政院主計長陳淑姿昨表示，「第三季狀況還是很好，熱度沒有減少很多」，主計總處原本預估因為關稅因素會減少很多，但事實上並沒有，如果按第三季情況預估，今年經濟成長率至少會達五％。

立法院財政委員會昨日邀集財主單位就補助款爭議進行專題報告，立委關切今年GDP（國內生產毛額）。陳淑姿說明，主計總處八月中上修今年GDP至四．四五％，有國外機構預估五．一％，中經院則預估五．四五％，「比我們高出一個百分點，我們有點低估」，如果按第三季情況預估，至少會達五％。

國民黨立委林德福質詢，中經院預估今年GDP成長五．四五％，但其中有四個百分點來自AI相關產業，是否代表AI以外產業都是衰退？陳淑姿說明，傳產影響比較大，但政府有韌性特別預算五五〇〇億元，影響大概一．一個百分點，包括追加預算等，對經濟成長有助益。

至於對等關稅尚未定案，上修GDP會不會太樂觀？陳淑姿則表示，台灣關稅一直沒有確定，目前半導體大部分豁免關稅，但後續還是看好、漲勢依然在，台灣經濟受AI及半導體影響很大，且主計總處預測本身就比較低估，以目前情況來看，預估今年經濟成長大概不會低於五％。

