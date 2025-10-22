書劍集─不確定的榮景

川普主政下的美國，正是今年主要國家中最難預測的一個；IMF在1月時上調美國2025年的經濟成長率至2.7%，10月時，則已降至2%。只是這樣激烈變動的預測，只是稍稍影響了全球的整體表現0.1個百分點（與去年10月的預測值相較）。 （美聯社資料照）

●歐陽書劍

基本面不容易改變。美國總統川普就任不到一年，修訂了許多商業、產業規定，並造成全球供應鏈的重組、貿易方向的改變，但使前景更為模糊、更不易預測的川普，尚未讓總體經濟受到太大打擊；經濟成長率、通膨率都還在合理的範圍內。

台、美今年的經濟景氣受川普政策及AI爆發左右。前一因素持續攪亂未來展望，後一因素則助相關產業走出陡峭的成長線。這樣結合而成的經濟曲線，與一般因景氣循環而形成的振盪幅度或有不同，但與長期的國內生產毛額（GDP）走勢相較多少有些類似，二者都在起伏中逐漸爬升。

在走出長期成長趨勢的過程中，波動只是暫時的干擾。國際貨幣基金（IMF）在2025年1月時預測2025、26年的全球經濟成長率將都在3.3%，而在川普宣布對等關稅政策後，IMF在2025年4月修正經濟展望，將原預測的2025、26年全球經濟成長率3.3%分別調降為2.8%、3%。

2025年即將過去，IMF回顧9個多月來的發展，在10月再將今明兩年的全球經濟成長率修正為3.2%、3.1%。在川普主政下的美國，正是今年主要國家中最難預測的一個；IMF在1月時上調美國2025年的經濟成長率至2.7%，10月時，則已降至2%。只是這樣激烈變動的預測，只是稍稍影響了全球的整體表現0.1個百分點（與去年10月的預測值相較）。

並非美國或川普沒有影響力，而是經濟在往前進的過程中，常常只有速度之別。因為不確定性提高，今年第一季美國存貨大增，支撐了GDP，第二季就又大減，使GDP成長率大降，受益的國家及產業繼續收割美國政策紅利，而受害的國家或產業，則積極尋找替代市場，再完成新的產、銷、消費的循環。因不確定性升高而受阻礙的投資與消費，通常都有時間性。

不確定是常態，但是即使有像美國經濟規模如此龐大的國家，像川普這麼強烈主導政策的總統，在看似被搞得天翻地覆的外部環境下，經濟還是在合縱連橫後持續發展。總體經濟並未隨著任一人的指揮棒起舞。2025年將過，經濟結構中重新搭配的供應鏈，看來是變得更有彈性，更有因應改變的能力。

