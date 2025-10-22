盤勢分析》關注科技股財報 反覆測試28000點大關

台積電昨天尾盤被摜至平盤，台股漲幅收斂，上下震盪逾226點，加權指數終場小漲63.78點，收在2萬7752.41點，成交量約5264億元。（資料照，中央社）

iPhone 17熱賣，推升蘋果股價創高，加上美國政府關門有望結束，美股四大指數全數收漲，費城半導體指數再創新高，昨由台積電（2330）率領台股朝2萬8000點叩關，台積電昨股價盤中一度來到1500元，再刷新天價，推升台股一度上漲280點，距離2萬8000點僅一步之遙，加上被動元件、矽晶圓、碳化矽、矽智財、PCB等族群強攻，因華邦電（2344）列入處置股票，記憶體族群量縮回檔。

不過隨著台股頻創新高，融資水位大增，投資人居高思危，獲利了結賣壓出籠，多檔個股創高後壓回，台積電尾盤被摜至平盤，台股漲幅收斂，上下震盪逾226點，加權指數終場小漲63.78點，收在2萬7752.41點，成交量約5264億元。

三大法人昨合計買超43.8億元，其中外資賣超2.4億元、投信賣超39.3億元、自營商買超85.5億元；外資台指期淨空單昨減少1969口，累積外資台指期淨空單約2.32萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，本週將關注特斯拉與英特爾等大型科技股財報，其中需注意英特爾技術及發展策略對台積電的影響，本週五連假將造成週線量縮，2萬8000點關卡若無法帶量越過，仍需反覆測試，拉回若未破27400點仍屬強勢整理，隨著記憶體族群越來越多檔進入處置股票，資金勢必分散至其他族群。

統一證券分析，加權指數KD、RSI再度轉為向上，MACD指標紅色柱體放大，所有均線呈多頭排列，短線上技術面強勢，後續指數若能守穩5日線盤勢仍有機會挑戰新高，但目前與季線正乖離大，仍須提防行情波動。（記者卓怡君）

