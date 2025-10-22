財經青紅燈》經濟數據背後的隱憂

當前除了因應貿易戰變局之外，如何改善「產業M型化」趨勢，也是政府及企業面臨的重大挑戰。（路透檔案照）

儘管美國總統川普掀起全球貿易戰，對等關稅於8月7日起生效，但近期多項經濟數據顯示，台灣經濟表現依舊亮眼，不僅出口屢創新高，今年經濟成長率上看5%，薪資增幅亦呈擴大趨勢。然而，這些亮眼的經濟數據背後也有隱憂，美國關稅政策已對部分傳產造成衝擊，國內產業發展愈加呈現兩極化發展。

由於AI及高效能運算需求強勁，即使對等關稅正式上路，提前拉貨效應逐漸消退，台灣出口表現依舊強勁。根據財政部統計，8月出口584.9億美元、再創歷年單月新高，9月出口雖月減7.2%、但年增33.8%，累計1至9月出口4526.8億美元、年增29.7%，預料前10月出口將提前刷新歷年新高，全年出口挑戰6千億美元、貿易出超更上看千億美元。在出口及投資擴增下，主計總處8月中將今年GDP（國內生產毛額）大幅上修至4.45%，預料11月將再上修，今年GDP有望破5%。

不過，雖然電子及資通產品出口大放異彩，但包括塑橡膠、紡織、運輸工具、基本金屬等傳產表現疲弱。截至10月16日，勞動部公布減班休息通報人數增至8543人，以金屬機電工業共287家、6520人最多；另，根據主計總處統計，部分傳產受僱人數及加班工時逆勢減少，研判可能與對等關稅、海外產能過剩及匯率因素等有關。

儘管政府委外研究顯示，對等關稅對台灣整體出口及GDP影響不大，但對部分傳產可說是雪上加霜，長此以往，勢必加劇國內產業發展不均衡的情況；目前電子及資通產品出口占比已超過7成，若產業發展態勢沒有改變，產業失衡問題將更加惡化。因此，當前除了因應貿易戰變局之外，如何改善「產業M型化」趨勢，也是政府及企業面臨的重大挑戰。（鄭琪芳）

