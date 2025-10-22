機械公會滿80歲 拚差異化接單突圍

台灣手工具工業公會理事長謝武志表示，手工具產業面臨挑戰。（記者蘇金鳳攝）

〔記者黃旭磊、蘇金鳳／台中報導〕台灣機械公會昨舉行八十週年國際高峰論壇，理事長莊大立坦言，受到關稅與匯率等衝擊，今年工具機出口產值與去年相比衰退近7%；秘書長許文通強調，工具高階機出口受日本匯率影響，中低階機又被中國低價競爭，可說是「上有鍋蓋、下有鐵板」，需依國外客戶需求進行差異化改變，才能順利接單。

秘書長感慨：上有鍋蓋、下有鐵板

「2025台灣國際五金工業展暨工具博覽會」昨也同時在台中國際會展中心登場。手工具公會理事長謝武志表示，產業正面臨美國關稅衝擊、全球供應鏈重組，加上綠色產業趨勢及AI科技數位的崛起，面臨前所未有的挑戰，而手工具主要材料是鋼鐵，面對美國訂單延後或減少，現在積極與客戶研商關稅分攤問題，但第四季及明年第一季恐不太樂觀。

請繼續往下閱讀...

莊大立表示，機械產業年產值已突破新台幣1.2兆元，成為國內製造業第二大支柱，是支撐電子、半導體、食品與能源產業的「工業之母」。但機械公會統計，今年前9月台灣工具機產業出口，較去年同期減少6.4%，莊大立說，每家公司接單狀況不一，今年工具機較去年出口衰退近7%。

許文通引用程泰集團會長楊德華的「上有鍋蓋、下有鐵板」說法，日圓從2021年至今貶值達48%，新台幣僅貶值6%至7%，等於是日本工具機打6折賣給客戶，出口用美金報價，「日本高階機幾乎都比台灣便宜」。

許文通坦言，中低階台灣設備以性價比聞名，售後服務好，但中國國際布局併購歐洲企業，吸引外商設廠提升品質，尤其中國鋼價僅台灣的1/3，成本相當低，台灣銷往東南亞的中低階機訂單根本搶不過中國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法