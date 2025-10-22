三陽推PE3油電機車 看好明年台灣市場

機車大廠三陽（2206）開發的全新世代PE3增程式油電混合動力機車昨日首度曝光，三陽董事長吳清源也親自試騎，強調PE3是把燃油車和電動車加在一起，一加一大於二的概念。（記者楊雅民攝）

總續航里程可達325公里 號稱全球油耗最佳機車

〔記者楊雅民／台北報導〕機車大廠三陽（2206）開發的全新世代PE3增程式油電混合動力機車昨日首度曝光，三陽董事長吳清源表示，PE3是把燃油車和電動車加在一起，一加一大於二的概念，預計2027年開始量產。

他並指出，今年三陽在全球機車銷售量可到75萬輛，主要受限於台灣、中國、越南等地工廠產能不足，三陽已加速規劃擴建廠房擴充產能，預計2027年擴產完成，最快2028年至2029年，三陽全球機車年銷售將挺進百萬輛大關。

請繼續往下閱讀...

吳清源說，今年台灣機車市場銷量可能會比去年衰退5%，明年少了貨物稅等議題干擾，機車市場預期將反轉成長。但三陽SYM機車今年在台灣機車銷量仍將逆勢微幅成長，外銷市場則維持每年雙位數成長的態勢。

三陽昨發布全新世代PE3增程式油電混合動力機車，採「以油充電、全時電驅動」的核心設計理念，消除電動機車里程焦慮。吳清源說，PE3如果把它叫電動機車的話，這一部機車可以解決所有的里程焦慮，如果把它叫燃油機車，它是全球油耗最好的機車。

支援家用插座充電 2027年量產

PE3增程式油電機車配備中油1.5kWh電池，純電模式可行駛約58公里；油箱容量為3公升，1公升汽油如採「以油發電」模式，每公升汽油續航里程達89公里，在加滿油及充滿電的狀態下，PE3的總續航里程可達325公里。

且PE3支援110V/220V家用插座充電，將消除現行電動機車得支付月租費和找換電站的痛點，未來也將與戰略夥伴中油合作，在全台中油加油站導入充電槍，屆時在中油加油站就可達成隨處可充電、加油，無需等待的便利補能模式。

吳清源認為，PE3技術的突破，是機車全面電動化前最務實的解決方案，也讓綠色移動可望落實成為真正的日常。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法