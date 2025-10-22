力積電總經理：記憶體可望旺到明年上半年

力積電（6770）昨召開法說會，總經理朱憲國表示，整體記憶體客戶投片意願轉趨積極，預期第四季記憶體投片量與代工價格將續往上揚，並可望延續到2026年上半年。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）昨召開法說會，總經理朱憲國表示，整體記憶體客戶投片意願轉趨積極，預期第四季記憶體投片量與代工價格將續往上揚，並可望延續到2026年上半年；力積電為代工廠，會較市場價格遞延，預計將從11月起開始反映記憶體漲價，以目前市場供需吃緊來看，看好代工價格上漲走勢。

朱憲國說明，AI帶動高頻寬記憶體（HBM）等高階產品需求爆發，排擠到利基型DRAM，帶動價格持續上漲；SLC NAND快閃記憶體也因三星與SK海力士減產，第三季價格從谷底翻揚，但漲價較溫和；NOR Flash受惠AIoT（人工智慧互聯網）應用需求推升，也出現漲價走勢。

邏輯IC代工部分，朱憲國指出，預期第四季產能利用率跟第三季差不多，因中國十一長假消費性需求平淡，雙十一備貨潮不如以往，各大品牌業者普遍保守看待；歐美汽車買氣也不好，年終消費旺季面臨挑戰。

力積電代工DRAM、快閃記憶體，月產能約5萬片12吋晶圓，目前產能滿載，營收比重約3~4成；邏輯IC代工約占6成營收比重，其中12吋月產能約6萬片、產能利用率較高，8吋月產能12萬片、產能利用率相對較弱。由於晶圓代工從投片到產出約3個月，漲價較品牌廠遞延，力積電預估11月起才能開始反映記憶體漲價。

力積電預估，隨記憶體價格上揚，第四季營運可持續改善，是否轉虧為盈？則以「未做財測」回應，但預估逐季朝正向發展。

力積電也布局先進封裝領域，該公司指出，晶圓堆疊已進入客戶驗證階段，預計明年下半年量產；中介層（Interposer）已有多家客戶完成設計定案，良率達量產水準，將擴大產能，滿足客戶需求。

力積電第三季受惠記憶體產品出貨量增加，營收118.41億元，季增約5%、年增1.6%，毛利率提升至負7%，受惠跌價損失回沖及匯損減少，稅後虧損27.28億元，每股虧損0.65元，雖為連續第9季虧損，但較上季每股虧損0.8元收斂；累計今年前三季每股虧損1.71元。

