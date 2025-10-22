9月外銷訂單年增3成 全年有望創新高

九月外銷訂單七〇二．二美元，創歷年單月新高，月增十七％、年增三十．五％，連續八個月正成長。（歐新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處昨公布九月外銷訂單七〇二．二美元，創歷年單月新高，月增十七％、年增三十．五％，連續八個月正成長；今年前三季接單金額達五二四三億美元、年增二十二．三％，全年有很高機率可超越二〇二一年的歷史最高紀錄。

九月接單表現大幅優於原先預估，統計處長黃偉傑分析，主因仍是AI（人工智慧）、高效能運算及雲端產業等需求強勁暢旺，「目前國際經濟動能在AI浪潮，我們是這波浪潮上的主要製造與供應者」，雖市場傳出AI泡沫化的雜音，目前評估機率不是很高；展望第四季，可望持續受惠AI商機挹注，加上進入歐美年終銷售旺季，全年接單成長態勢不變。

他坦言，今年刷新外銷訂單歷史新高紀錄的機率很高，但有一個較大變數，就是二三二條款調查。

按貨品別觀察，兩大接單主力的電子產品、資訊通信產品，九月雙創歷史新高，分別年增四十五．九％、三十三．一％；光學器材因光學檢測及量測設備、背光模組及光學鏡頭接單成長，年增十一．二％。

但傳產受到對等關稅、中國產能外溢效應所壓抑，基本金屬外銷訂單年減六．三％、塑橡膠製品年減十％；機械產品因半導體設備及自動化設備訂單增加，年增十一．四％，化學品則因藥品及石化產品接單成長，年增一．四％。

九月外銷訂單海外生產比五十二．一％，較上年同月微幅上升〇．五個百分點。黃偉傑解釋，九月是消費性電子產品組裝潮，較大比重是在海外，另伺服器供應鏈中的部分散熱貨品，較大訂單來自海外生產；但若以今年前九月海外生產比四十六．五％來看，則創二〇〇八年以來同期新低。

