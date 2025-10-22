自由電子報
輝達總部備胎多 北市府得面對新難題

2025/10/22 05:30

房產業分析，私有地能否成為輝達設址的關鍵在於地價開價多少？（美聯社資料照）房產業分析，私有地能否成為輝達設址的關鍵在於地價開價多少？（美聯社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕北士科T17、T18「合意解約」協商日倒數，近來不斷傳出新的土地來源，包括大同集團願提供中山北路私有土地，還有北市替代役中心、水源營區等公有土地，台北市副市長李四川甚至宣稱，有多名私地主願意提供更好選擇。但房產業者直言，關鍵還是在「土地」如何取得與取得價格，目前傳出的諸多「備胎」，都存在新難題待解。

房產業分析，私有地能否成為輝達設址的關鍵在於地價開價多少？以T12土地為例，除了北市府外，還有豐樂地產（味丹集團）、開璽建設兩大地主，其中位於中央位置的八十九地號，更包括大魯閣在內的四十幾位地主。

業者直言，若北市府透過徵收方式，估價後再進行買斷，之後再以專案設定讓售地上權給輝達，也會面臨私地主開價多少才願割愛的難題；而當初輝達選擇T17、T18地上權案作為優先選項，關鍵就在土地成本；假如高價徵收，那這樣北市府又會碰上與新壽間一樣的「圖利」疑慮等難題。

資深商仲業者分析，若單純計算T12所在街廓，土地面積約為二．四公頃，北市府掌握的土地僅占二十七％，其餘皆為私人所有，預料整合難度不小；而水源營區、松南營區等公有土地，也需要一定的審議與時間才能完成整合，甚至涉及都市計畫等程序，恐怕也是緩不濟急。

馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，北市府提供的備案，在程序上需耗費不少時間，而中央提供北市以外的土地，對輝達而言又不是首選，推測僅北士科與松南營區比較合適。

