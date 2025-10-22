卓揆︰一定要把輝達留在台灣

行政院長卓榮泰昨表示，北市府必須先把法律問題處理好，這個不難，政府有共識「一定要把輝達留在台灣」。（記者廖振輝攝）

北市府：提供4～5處備案

〔記者李文馨、孫唯容／台北報導〕輝達台灣總部落腳北士科T17、T18因地上權問題而卡關。行政院長卓榮泰昨赴立法院答詢時表示，北市府必須先把法律問題處理好，這個不難，政府有共識「一定要把輝達留在台灣」；北市府則說，將在二十四日前提供四、五塊位於北市的土地讓輝達參考，而花博底下因有圓山遺址的貝塚，不在提供之列。

立法院昨繼續進行施政總質詢，立委洪孟楷指出，輝達不管在哪個縣市設總部，重點就是留在台灣，但目前仍有紛擾，政府是否有信心能把輝達留在台灣。

卓榮泰表示，第一，爭議涉及法律問題，但他認為不難解決；第二，涉及經濟發展問題，政府一定要把輝達這個國際性大廠留在台灣，這是共識；第三，內政部該協助核定地上權移轉等問題，中央政府已經核定了，若北市府還需要協助，中央當然會幫忙。

卓榮泰也說，若北市留不住，其他縣市有可能留住輝達的話，行政院也願意促成，但這需要看輝達本身設廠投資意願；「絕對不能讓它離開」。

因圓山遺址貝塚 花博不列入

北市府必須在二十四日前向輝達提供其他備案，北市產業發展局局長陳俊安昨說，市府會提供四、五塊台北市的土地讓輝達參考，而花博底下有圓山遺址的貝塚，不在提供之列。

議員陳賢蔚質疑，T12確認無法公辦都市更新，唯一的辦法是市府取得用地向私地主買地，而副市長李四川先前說私地主僅剩三、四位，市府應公開說明鄰地的整合狀況如何？否則整合時出狀況，又發生釘子戶問題該怎辦？

陳俊安說明，目前T12有四塊基地，北市府有一塊，另三塊中有兩塊是單一地主，有一塊土地的確所有權人複雜，但已整合成二至三個小團體，且簽署委託書可授權溝通。

