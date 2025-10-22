葛里爾嗆中 別脅迫美關鍵供應鏈企業

美國貿易代表葛里爾警告，中國不要對協助美國發展關鍵產業的外國企業進行報復。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國貿易代表葛里爾警告，中國不要對協助美國發展關鍵產業的外國企業進行報復，並稱中國最近對全球私人企業的報復行動，是透過經濟脅迫來影響美國政治與控制全球供應鏈的廣泛模式一環；美國將對其行為「做出適當回應」。

美國與南韓先前簽署貿易協議，其中包括南韓將協助美國發展造船業，反擊中國在全球造船業的主導地位，達成「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）。中國上週對協助美國造船的南韓造船商韓華海洋公司（Hanwha Ocean）的五家美國子公司實施制裁，禁止中國個人或組織與這些公司進行交易，理由是這些公司涉及美國政府「相關調查行動」，因此構成安全風險。

《彭博》報導，葛里爾二十日發布聲明指出：「中國最近對私營企業採取的報復行動，是其更廣泛經濟脅迫模式的一部分，目的是透過阻止外國公司投資美國造船業和其他關鍵產業，來影響美國政治和控制全球供應鏈。」

美國國務院日前也指出，中國試圖干預私人企業的營運，並削弱美韓在振興美國造船業與製造業方面的合作，是中國長期以來試圖脅迫南韓的最新例證。

葛里爾的警告是美中之間長期存在海上爭端的最新案例。中國占全球造船業產能的一半以上，近年來一直試圖加強對南海的控制，這場爭鬥對全球經濟造成影響，因為船舶負責運輸逾八十％的國際貿易。

儘管美國擁有世界上最強大的海軍，但造船能力相對有限。川普政府試圖透過吸引全球第二大造船國南韓的投資來提振美國造船業。葛里爾強調：「中國的恐嚇，不會阻止美國重建造船基地，我們將對中國瞄準關鍵工業領域爭奪主導地位的行為做出適當回應。」

