抗中稀土掐喉 美澳簽關鍵礦產協議

美國總統川普（右）與澳洲總理艾班尼斯（左）週一在白宮簽署總值高達85億美元的協議，以增加關鍵礦物和稀土的開採和加工能力，降低對中國供應的依賴。（歐新社）

總值高達2779億元 白宮︰將強化西方供應鏈韌性

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週一（二十日）與到訪的澳洲總理艾班尼斯，在白宮簽署一項總值高達八十五億美元（新台幣二七七九億元）的協議，以增加關鍵礦物和稀土的開採和加工能力，降低對中國供應的依賴。週二包括萊納斯（Lynas）在內的澳洲關鍵礦物公司股票大漲。

在簽署協議後，川普對媒體表示，「大約一年後，我們將擁有如此多的關鍵礦物和稀土，多到不知該如何處理」，並說美國也與其他國家合作，建立不依賴中國的供應鏈。

艾班尼斯則說，這是個總值八十五億美元且已準備就緒的合作管道，並盛讚這個協議將使美澳兩國的經濟和國防合作進入下個階段，並說其中一個投資項目涉及到澳洲、美國和日本。

關鍵礦物將設定最低價格

這項協議的核心內容包括，美澳兩國將在未來六個月內，各自投入逾十億美元，用於支持關鍵礦物的開採、加工與供應鏈的建立，並將為關鍵礦物設定「最低價格」，以穩定市場並對抗中國的定價能力。

白宮發布聲明指出，這項合作計畫將聚焦於價值約五三〇億美元的關鍵礦物開發，以強化西方供應鏈韌性；雙方還同意簡化採礦與加工設施的審批許可程序，並加強地質資源圖資合作、推動礦物回收利用。

美將在澳建先進鎵精煉廠

美國也宣布，將在西澳投資興建一座年產一〇〇噸的先進鎵精煉廠，美國官方出口信貸機構「美國進出口銀行」（EXIM）也向澳洲的七個採礦計畫發出七張投資意向書，將提供二十二億美元融資。

澳洲的稀土礦藏量居全球第四大，過去一直試圖將自己定位為中國供應之外的替代選項，尤其是中國最近宣布擴大稀土出口管制措施後。這次艾班尼斯首度與川普會面，也是希望利用澳洲豐沛的關鍵礦物資源，來強化與美國的關係。

事實上，早在艾班尼斯出訪美國之前，美國政府就已尋求與澳洲礦業公司合作。有十幾家澳洲礦業公司今年九月在華府與美國不同機構的官員舉行會議，並被告知美國將設法取得他們的經營股權，作為建立供應鏈以與中國競爭的美國廣泛策略的一環。

