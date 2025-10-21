盤勢分析》指數又創高 留意震幅加大

台股加權指數盤中再刷歷史新高，一度來到2萬7768.27點，收復上週五的失土，終場上漲386.26點，收在2萬7688.63點。（資料照）

美國總統川普稱月底可能與中國國家主席習近平會面，原訂於11月1日對中國加徵100%關稅或許不會實施，美中貿易戰趨緩，亞股昨日同步轉強，台積電（2330）股價重振旗鼓追平前高，鴻海（2317）、廣達（2382）助攻，矽光子、被動元件、記憶體、PCB族群全面發動，加權指數盤中再刷歷史新高，一度來到2萬7768.27點，收復上週五的失土，終場上漲386.26點，收在2萬7688.63點，再創收盤新高，成交量約4961億元。

三大法人昨合計買超約172.2億元，其中外資買超142.2億元、投信賣超28.6億元、自營商買超58.7億元；外資台指期淨空單昨小減335口，累積外資台指期淨空單逾2.52萬口。

請繼續往下閱讀...

統一證券指出，目前台股技術面仍維持強勢，加上美中貿易代表團預計本週在馬來西亞會面、美國Fed本月降息等利多因素有望帶動台股持續挑戰新高，預期指數高檔震盪盤堅且波動加大，穩健布局不追高。

國票證券分析，台股融資餘額連日大增，浮額充斥下，市場情緒對負面消息反應將過度放大，使台股震盪幅度擴大，所幸當前指數均線仍呈多頭排列，意味上行方向不變，趨勢未變前仍應偏多看待；10月14日大量黑K翻轉成強勁支撐，低點未破前，任何急挫拉回反可視為布局機會，操作上可分批買進趨勢明確之族群，除AI族群、台積電供應鏈，記憶體產業復甦跡象明確，可留意布局機會。（記者卓怡君）

